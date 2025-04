Palmeiras recebe vídeo e vai banir torcedor por gesto racista contra rivais

O Palmeiras informou na manhã de hoje que recebeu imagens de um de seus torcedores fazendo gestos de cunho racista na direção da torcida do Cerro Porteño durante a vitória de ontem, no Allianz Parque, pela 2ª rodada da Libertadores. O clube afirmou que está trabalhando para identificar o responsável e prometeu punição.

O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo. Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante e também excluído do Avanti, caso seja adepto do programa.

Torcedor do Palmeiras fazendo gesto racista na direção da torcida do Cerro Porteño, no Allianz Parque Imagem: Reprodução/X

O Alviverde ainda registrará Boletim de Ocorrência para a completa apuração do caso. Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação.

#AHORA | La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL abre un expediente contra Palmeiras por actos de racismo durante el último partido de Copa Libertadores



Un hincha del equipo brasileño realizó el gesto del mono a los simpatizantes de Cerro Porteño y los trató de "indios" pic.twitter.com/ikaaVteObs -- doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) April 10, 2025

Casos de racismo no continente

O Palmeiras vem cobrando a Conmebol por punições severas diante dos casos de racismo no futebol sul-americano.

A partida de ontem contra o Cerro marcou o reencontro dos clubes após o episódio que ocorreu durante jogo da Libertadores sub-20. Na ocasião, o palmeirense Luighi foi o alvo. As multas aplicadas pela Conmebol não agradaram ao Palmeiras, gerando um atrito entre clube e entidade.

Agora, o Alviverde anunciou que tomará medidas contra o seu torcedor que protagonizou gestos racistas na direção da torcida adversária.