Arnaldo: Filipe Luís foi soberbo na escalação, e Flamengo deu novo vexame

Filipe Luís foi soberbo na escalação do Flamengo contra o Central Córdoba e pagou caro com um novo vexame na Libertadores, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (10)

A estratégia inicial do Flamengo passou pela soberba ou por subestimar o adversário. No banco de reservas, estavam Gerson, Wesley, Pulgar, um monte de jogador importante, e o Flamengo depende muito de alguns deles. Para jogar em casa e tomar iniciativa, foi uma estratégia bastante equivocada.

O Central Córdoba mostrou-se um time organizado, competitivo e disposto a jogar essa partida como se fosse a última da vida deles. Quando o Flamengo acordou, já tinha tomado um gol de pênalti e naquele momento final do primeiro tempo em que o técnico vai pensando o que fazer para o segundo tempo ele toma o segundo gol de bola aérea e vai pro intervalo com 2 a 0. Quando foi tentar corrigir, colocar a tropa de choque no intervalo, tarde demais.

A lista de vexames do Flamengo na Libertadores é extensa. É um clube que tem títulos e vexames nessa competição.

Arnaldo Ribeiro

O colunista alertou que o revés em casa acabou com a margem de erro do Flamengo na fase de grupos.

O Rubro-Negro estacionou nos três pontos e caiu para a terceira posição do grupo C, atrás de LDU e Central Córdoba, ambos com quatro.

Aquela gordura da vitória na estreia na Venezuela, também sem jogar bem, se esvaiu e agora o Flamengo tem que jogar em Quito contra a LDU, que é sempre chato. Ele vai ter que buscar alguma coisa em Quito ou na volta contra o Central Córdoba se quiser ser o primeiro da chave.