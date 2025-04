Filipe Luís assume responsabilidade após derrota do Flamengo na Libertadores: "Fiz o time jogar pior"

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba-ARG, nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Maracanã. Depois do jogo, o técnico Filipe Luís saiu em defesa dos jogadores e assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo.

"Acredito que o caos se instaurou. Eu falo que é culpa do treinador, porque eu, querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que, muitas das vezes, não eram as melhores com o sistema de jogo do adversário e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então, eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Eu fiz o time jogar pior. Também sofremos algumas transições, coisa que eu tenho que corrigir e trabalhar para que não volte a acontecer", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

"Eles não tinham quase chegado à nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo. Começamos a acelerar mais, ficar mais ansiosos e isso é por vários motivos. Mas o principal é que são as minhas escolhas, porque sou eu quem escolho a tática e os jogadores que entram em campo", acrescentou.

Ainda no primeiro tempo, o Central Córdoba abriu 2 a 0 no placar, com gols de Leonardo Heredia (pênalti) e José Florentín. Na etapa final, Nicolás de La Cruz descontou para o Flamengo, em cobrança de falta, mas não impediu a derrota.

Com o resultado, o Rubro-negro caiu para a 3ª posição do grupo C, com três pontos conquistados.

Filipe Luís optou por começar com Wesley, Pulgar e Gerson no banco de reservas. O trio deu lugar a Varela, Evertton Araújo e Juninho no time titular e entrou em campo no começo do segundo tempo para buscar uma reação.

"Não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda e unicamente minha pelas escolhas que tomo. As decisões que eu tomo para vencer o jogo são sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe. No Futebol, isso acontece às vezes. Nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam em campo. Não é priorizar, queria ganhar. Virão as críticas pelas escolhas que tomei. E justas. Críticas justas", explicou o treinador.

Apesar da derrota, a partida marcou o retorno de Pedro aos gramados após mais de sete meses afastado por conta de uma grave lesão no joelho. O atacante começou entre os reservas e entrou no lugar de Alex Sandro, aos 34 minutos.

"Muito feliz por tê-lo de volta. É um jogador super importante e um diferencial para a gente. Espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para que ele possa voltar à forma ideal para conseguir jogar um jogo todo", celebrou Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O Rubro-negro é o 6º colocado, com quatro pontos. Enquanto o Imortal ocupa a 10ª posição, com três pontos.