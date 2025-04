Leonardo Jardim avalia derrota do Cruzeiro para o Mushuc Runa na Sul-Americana: "Peço mais concentração"

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro foi superado pelo Mushuc Runa, do Equador, por 2 a 1, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Mineirão. O técnico Leonardo Jardim lamentou o resultado e ressaltou que os gols sofridos saíram de erros individuais.

"Em relação a isso, não posso fazer nada. Não posso colocar dois jogadores para marcar cada adversário, só se eu entrar com 20, aí fica dois para cada. A gente tem que ter mais responsabilidade nos duelos. Hoje vocês verificaram que, nos dois cruzamentos, os jogadores estavam marcados e ganharam os duelos. Peço mais concentração, mais capacidade de duelo", disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva.

O Mushuc Runa abriu o placar com Carlos Orejuela ainda no primeiro tempo. Na etapa final, de pênalti, Gabigol empatou para o Cruzeiro. Já na reta final, Bryan Bentaberry marcou o segundo do time visitante e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Cabuloso segue sem vencer na Copa Sul-Americana, com duas derrotas, e segue na lanterna do grupo E.

"O plantel tem poucos jogadores que ganham duelos, isso não é uma novidade. Temos dificuldades na altura, nos duelos aéreos. Isso não mudou. Já mudou três ou quatro treinadores, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos não mudaram. É sempre a mesma. Mesmo que eu treine 100 dias, é sempre igual. Peço muita atenção, principalmente no foco. Hoje, sofremos dois gols em cruzamentos. O Mushuc Runa é uma equipe de contra-ataque, futebol direto e cruzamentos. E falhamos redondamente em dois lances de cruzamento em que não tivemos o foco e a concentração de ganhar os duelos", avaliou Leonardo Jardim.

O treinador ainda falou sobre os comentários de Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que admitiu erros na montagem do elenco para a temporada.

"A minha responsabilidade é total em relação aos resultados e neutra em relação à formação do elenco. Em relação aos resultados, como já disse, é minha total responsabilidade. Sou eu que coloco os jogadores", comentou Jardim.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. A Raposa ocupa a 12ª posição, com três pontos. O Tricolor é o 12º colocado, com dois pontos somados.