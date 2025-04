Ex-técnico de Sinner prevê Fonseca no top-10 mais rápido do que atual nº 1

O técnico italiano Riccardo Piatti, que treinou grandes jogadores como Djokovic e "revelou" Jannik Sinner, projetou que João Fonseca pode chegar ao top 10 mais rápido do que o atual número 1 do mundo.

O que aconteceu

Piatti citou o carioca de 18 anos ao comentar que há uma mudança geracional em andamento no tênis. Ele deu entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera e também mencionou o espanhol Carlos Alcaraz e o tcheco Jakub Mensik, que conquistou recentemente o Masters 1000 de Miami aos 19.

O técnico lembrou que disse a Sinner para esperar ter 150 partidas no circuito da ATP antes de aspirar ao "salto de qualidade", mas que a "pressa" do pupilo acelerou o processo. O astro italiano furou o top 10 do ranking em seu 139º duelo, dois meses depois de ter completado 20 anos.

Piatti pediu tempo a Fonseca, mas projetou uma ascensão ainda mais rápida do brasileiro, que já é o 59º do mundo com 33 jogos. Em comparação, Sinner estava entrando no top 100 no final de sua primeira temporada completa como profissional, quando tinha 19.

Jannik Sinner, de 23 anos, é o atual nº 1 do mundo Imagem: Clive Brunskill/Getty Images

Eu vejo um momento de transição. No topo há um Sinner muito crescido. Alcaraz está perseguindo, mas não o crucifique: ele já tem quatro Grand Slams, ele é apenas de 2003, está construindo sua vida e carreira. A maturidade também virá. Há uma mudança geracional ocorrendo. João Fonseca, aos 18 anos, disputou apenas 33 partidas ATP.

Riccardo Piatti, ao Corriere Della Sera

Eu disse a Jannik que ele tinha que fazer 150 antes que pudesse aspirar ao salto de qualidade. Ele estava com pressa: no 139º se tornou o nº 9 do mundo. Vamos dar tempo a Fonseca, vamos falar sobre isso novamente quando ele chegar a 80 jogos. Mensik jogou 69 e já venceu em Miami. Não sei a motivação desses talentos, conhecia bem o de Jannik: ele me lembrou muito Novak Djokovic.

O técnico trabalhou com Sinner por sete anos antes de encerrarem a parceria, há cerca de três temporadas. O fenômeno italiano esteve com ele dos 13 aos 20 anos. Durante a carreira, Piatti também treinou Djokovic, Gasquet, Ljubicic e Raonic. Ao falar sobre o sucesso de Sinner, o treinador citou lendas do esporte e inseriu Fonseca no meio da conversa.