Casão: Ríos errou, mas não pode ser condenado pela torcida do Palmeiras

Richard Ríos errou ao pedir silêncio à torcida do Palmeiras após fazer o gol da vitória sobre o Cerro Porteño na Libertadores, mas estava sendo vaiado e não pode ser condenado por uma reação instintiva, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (10).

Sobre o Ríos, a torcida estava pegando no pé dele antes de ele fazer o gol. Ele não fez o silêncio de graça, da cabeça dele — 'fiz o gol e vou mandar a torcida calar a boca'. Não foi isso, a torcida estava vaiando.

Então, a reação dele foi errada? Cara, quem está dentro do campo é ele, na tensão, ouvindo a torcida vaiar qualquer jogada errada. Na hora que ele faz o gol, ele tem uma reação instintiva, não é uma coisa pensada — o cara não pensou no vestiário 'se eu fizer um gol, vou mandar a torcida calar a boca'.

Ele errou? Errou. Mas não pode ser condenado por isso porque ele está dentro do campo e tem que levar em consideração as reações do jogador no meio de uma partida de futebol.

Casagrande

Para o colunista e ex-jogador, Ríos teve uma reação emocional normal para quem está imerso nos humores de uma partida de futebol.

A própria imprensa esportiva analisa as reações do jogador de futebol como se ele estivesse na sala da casa dele, vendo TV, como se ele tivesse tomando um copo d'água sentado no sofá.

O cara está correndo, jogando, disputando, é competitivo, está difícil o jogo, ele erra e a torcida vaia, e ele teve uma reação instintiva. Isso não é condenável.

Casagrande

Após fazer o gesto de "cala a boca", Ríos foi xingado por torcedores do Palmeiras no Allianz Parque.

De cabeça fria após o apito final, o volante colombiano (que fez os gols das duas vitórias do time na fase de grupos) se dirigiu aos torcedores e pediu desculpas. Depois, ele também se desculpou em vídeo.