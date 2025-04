Doncic chora em 1º jogo contra os Mavericks fora e marca 45 pontos em vitória dos Lakers

Luka Doncic se emocionou ao enfrentar o Dallas Mavericks, sua ex-equipe, pela primeira vez fora de casa. O esloveno foi o destaque da vitória do Los Angeles Lakers, por 112 a 97, no American Airlines Center, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. Em fevereiro, as duas franquias trocaram Doncic e Anthony Davis na calada da madrugada, em um movimento considerado um dos mais surpreendentes da história da NBA.

Antes de a bola subir, foi exibido no telão uma linda homenagem a Doncic. Visivelmente emocionado, o esloveno foi às lágrimas. Durante boa parte do duelo, foi possível ouvir gritos de apoio ao camisa 77 e pedidos de demissão contra Nico Harrison, gerente geral e responsável pela negociação que mandou o armador para os Lakers.

Com a bola em jogo, Doncic deu show. Ele marcou 45 pontos, distribuiu seis assistências e pegou oito rebotes durante os 38 minutos em que esteve em quadra. LeBron James também brilhou com boa pontuação e passes para cestas: 27 e três, respectivamente.

O resultado garantiu os Lakers nos playoffs da NBA. O time ocupa a terceira colocação na Conferência Oeste, com 49 vitórias e 31 derrotas. Já os Mavericks estão em 10º lugar, com retrospecto de 38/42, confirmado na última vaga da conferência para o play-in, a repescagem dos playoffs.

Draftado em 2018 pelo Atlanta Hawks e trocado na mesma noite para os Mavericks, Doncic foi campeão da Conferência Oeste com o time do Texas em 2024, ficando com o vice na final da NBA - na ocasião, o Boston Celtics venceu por 4 a 1. Ele foi selecionado cinco vezes para o All-Star Game (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), mesmo número de oportunidades em que foi escolhido para o time ideal da temporada (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). O esloveno também recebeu o prêmio de Novato do Ano (2018) e foi o Jogador Mais Valioso (MVP, sigla em inglês) das Finais do Oeste (2024).

Em outro bom jogo da noite, Nikola Jokic manteve o Denver Nuggets no caminho da vaga nos playoffs ao anotar o seu 32º "triple-double", com 20 pontos, 12 rebotes e 11 assistências no triunfo sobre o Sacramento Kings por 124 a 116, no primeiro jogo da equipe desde a surpreendente demissão do técnico Michael Malone, às vésperas do início da pós-temporada da liga.

Jokic contou com o apoio de Christian Braun, autor de 25 pontos, e Aaron Gordon e Michael Porter Jr., responsáveis por 21 pontos cada. O resultado encerrou uma série de quatro derrotas seguidas dos Nuggets, que ocupam o quarto lugar do Oeste, com 48/32. O time tem o mesmo retrospecto que o Los Angeles Clippers, que aparece no quinto posto. E agora os Nuggets tem mais dois jogos na temporada regular para confirmar o quarto lugar nos playoffs.

O Sacramento Kings, por sua vez, ocupa o nono lugar da tabela do Oeste e já está confirmado no play-in, com 39/41.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 96 x 76 Boston Celtics

Washington Wizards 103 x 122 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 126 x 96 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 97 x 112 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 119 x 111 Miami Heat

Utah Jazz 133 x 126 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 112 x 125 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 111 x 114 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 116 x 124 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 134 x 117 Houston Rockets

