Bom e barato? Pulga cala críticas e vira pilar de Ceni em Bahia embalado

Do UOL, em São Paulo

Erick Pulga não está nem no top 3 das contratações mais caras do Bahia para 2025, mas já se transformou em um dos pilares da equipe de Rogério Ceni, que não sabe o que é perder há 11 partidas nesta temporada.

Bom e barato?

O atacante de 24 anos custou cerca de R$ 18 milhões aos cofres do clube nordestino. Ele chegou junto ao Ceará com status de artilheiro da última edição da Série B, com 13 gols. O atual vínculo vai até o fim de 2029.

O valor, no entanto, é bem inferior ao desembolsado recentemente pelo Bahia por outros quatro jogadores: Luciano Rodríguez (R$ 67,8 milhões), Santiago Mingo (R$ 27 milhões), Caio Alexandre (R$ 24,7 milhões) e Jean Lucas (R$ 24,2 milhões).

Pulga já fez 19 jogos e marcou seis vezes na temporada — é o vice em participações, perdendo apenas para Cauly, e o terceiro em gols, atrás de Erick e Luciano Rodríguez.

Os últimos dois gols são marcantes para o atleta: o atacante balançou as redes contra o Vitória, na ida da final do Campeonato Baiano, e cravou a vitória de seu clube com um golaço diante do Nacional-URU, pela Libertadores.

'Desacreditaram'

Há dois anos, Pulga deixava o modesto Ferroviário-CE para acertar com o Ceará e ganhar projeção nacional. Antes, ele havia "peregrinado" pelo país em times como River-PI, Atlético-CE, Madureira e Campinense.

A chegada ao Bahia, segundo ele mesmo, foi vista com desconfiança por alguns — e usada como combustível para ser protagonista do atual líder do Grupo F da Libertadores.

Desde que eu saí do Ceará, vi muito nas redes sociais: desacreditaram de mim. Falaram que eu não chegaria em uma competição tão grande como a Libertadores, e isso me motivou muito. Quando fiz o gol, relembrei o que vinha recebendo de críticas, mas hoje Deus me honrou. Fiz um belo gol.

Erick Pulga, na zona mista de Nacional-URU 0 x 1 Bahia

Titular habitual de Rogério Ceni, Pulga tem nova chance de brilhar e manter o Bahia embalado já neste fim de semana: o time recebe, no domingo, o Mirassol pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão — torneio que ainda não tem um gol registrado pelo motivado atacante.