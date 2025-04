GFL cancela eventos de estreia e liga o alerta no mundo do MMA

A Global Fight League (GFL), nova organização que prometia movimentar o cenário do MMA, cancelou oficialmente seus dois primeiros eventos, que aconteceriam em Los Angeles (EUA) nos dias 24 e 25 de maio. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Ariel Helwani e confirmada pela Comissão Atlética da Califórnia.

O cancelamento acontece após problemas internos envolvendo o principal investidor da liga, que não teria cumprido obrigações financeiras esperadas para abril. Isso acabou comprometendo a estrutura dos eventos, que já contavam com grandes nomes anunciados, como o brasileiro Renan Barão, Tony Ferguson, Holly Holm, Anthony Pettis, Urijah Faber, entre outros.

Segundo Darren Owen, fundador da GFL, a equipe está tentando reorganizar tudo para remarcar as lutas para outra data, ainda sem definição. Ele afirmou que a prioridade é resolver as pendências com os atletas e parceiros envolvidos.

Apesar do cancelamento repentino, a organização ainda não jogou a toalha. A ideia é manter o projeto vivo e buscar alternativas para garantir que a GFL realmente saia do papel - mesmo que com atraso. Por enquanto, o futuro da nova liga segue indefinido, e o mercado acompanha de perto os próximos passos da promotora.

Mercado do MMA

O cancelamento da estreia da GFL acontece em um momento em que o mercado do MMA está em transformação. Enquanto o UFC segue dominando o cenário global, o Bellator teve suas atividades encerradas após se fundir com a PFL. No mercado asiático, o ONE Championship busca ampliar seu espaço e oferecer alternativas tanto para lutadores quanto para o público. A chegada de novas ligas, como a GFL, é vista com interesse, mas também com cautela, já que manter uma promoção financeiramente viável e competitiva exige estrutura, confiança do elenco e respaldo sólido dos investidores.

Formato de disputa e sistema de pontuação

A Global Fight League promete movimentar o cenário mundial dos eventos de MMA. Além da contratação de veteranos renomados, com passagens pelas grandes organizações da modalidade, a nova liga propõe um formato de disputa diferente dos demais. Ao todo, seis equipes (Nova Iorque, São Paulo, Dubai, Los Angeles, Londres e Miami) vão disputar a temporada regular e inaugural da GFL - cada uma será composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas).

Os times - seis no total - foram formados através de um 'draft', processo de escolha de atletas pelas equipes de forma intercalada, assim como acontece nos principais esportes americanos. De forma similar ao que acontece na PFL, a Global Fight League vai utilizar um sistema de pontuação ao longo de sua temporada regular.

Se o profissional vencer a luta por via rápida (finalização ou nocaute), irá ganhar quatro pontos para o seu respectivo time. O atleta que vencer por decisão receberá três pontos. O empate vale dois pontos. Já o lutador que for derrotado por decisão soma um ponto. Quem perder pela via rápida não pontua. Sendo assim, as quatro equipes com a maior pontuação na primeira fase avançam para a semifinal.

