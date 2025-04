Victor Andrade coloca Ponte Preta como favorita ao título da Série C

A Ponte Preta entra na Série C do Campeonato Brasileiro com moral elevada e grandes expectativas. Às vésperas da estreia contra o Figueirense, no sábado, às 16h, fora de casa, o atacante Victor Andrade adotou um discurso confiante e colocou o time campineiro como principal candidato ao acesso e até mesmo ao título da competição.

"Vai ser uma Série C muito disputada, com times tradicionais. Mas, pela história da Ponte e pelo elenco que foi montado, somos a equipe a ser batida. Fizemos um bom Campeonato Paulista, o grupo está preparado, e o objetivo é claro: o acesso. Vamos buscar a vitória em todos os jogos", afirmou o jogador.

Após 35 anos, a Ponte volta a disputar a Série C, onde a única participação anterior foi em 1990. Agora, o clube aposta em atletas experientes e com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro para reconquistar seu lugar nas divisões superiores.

Além de Victor Andrade, que iniciou a carreira no Santos e chegou a ser comparado a Neymar, o elenco conta com nomes como o goleiro Diogo Silva (ex-Vasco), o lateral Danilo Barcelos (ex-Fluminense, Vasco e Atlético-MG) e o meia Serginho (ex-Palmeiras e Santos).

"A missão foi deixada clara desde o início: subir. A Ponte não deveria ter caído, mas agora montou um elenco forte, está bem estruturada e pronta para encarar uma Série C que, na prática, parece uma Série B disfarçada", reforçou Victor Andrade.

Fora das quatro linhas, o clube também trabalha para aumentar o apoio da torcida. O presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, anunciou que pretende adotar preços populares para os jogos como mandante durante a competição. A proposta é oferecer ingressos a R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada no estádio Moisés Lucarelli.

Segundo o mandatário, a iniciativa foi apresentada por ele no Conselho Técnico da Série C, organizado pela CBF, como forma de garantir casa cheia e impulsionar o desempenho da equipe. "Se eu pudesse cobrar R$ 5 na inteira, eu faria. Precisamos deixar o Moisés Lucarelli lotado em todos os jogos. É assim que a Ponte Preta vai voltar para o seu lugar", declarou Eberlin.