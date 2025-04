Flamengo lança programa de sócios com plano para 'Off-Rio' a R$ 19,81

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo divulgou seu novo programa de sócio-torcedor com mudanças nos preços, redução de categorias e um plano popular voltado para os torcedores de fora do Rio de Janeiro ao preço de R$ 19,81 mensais.

O que aconteceu

A primeira grande mudança foi na nomenclatura dos planos. Deixam de existir as categorias "Diamante", "Platina", "Ouro" e "Prata". Agora, reduziu-se para "Nação Maraca 1", "Nação Maraca 2" e "Nação Maraca 3".

O plano popular chama-se "Nação Sem Fronteiras". Por R$ 19,81, o torcedor que mora fora do Estado do Rio tem direito a "prioridade 1" na compra de ingressos como visitante em todo o Brasil. Os outros principais atrativos são a possibilidade de compra de dois ingressos para um único jogo no Maracanã por temporada, cashback de 100% em serviço de entrega de bebidas, 50% de desconto no Museu Flamengo, além de resgates de experiências.

Quem era do "Diamante" migra para o "Nação Maraca 1" com o mesmo valor de R$ 325,40. Ele tem direito a "prioridade 1" na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante, além de 75% de desconto no valor da inteira. O plano é limitado a dez mil titulares e dá a possibilidade de contratação de até três convidados por R$ 50/mês cada, além de permitir a inclusão de cinco pessoas na "lista de favoritos".

Quem era "Platina" e "Ouro" migra para o "Nação Maraca 2", com valor de R$ 150/mês. O "Platina" pagava R$ 211,80 e tinha prioridade 2, e o "Ouro" era 128,40 e tinha prioridade 3. O novo plano garante a "prioridade 2" para ambos na compra de ingressos para jogos no Maracanã e visitantes. Há um desconto de 65% na inteira. Ele possibilita 10% de carga reservada na onda de prioridade e dá direito de contratação de até dois convidados por R$ 50/mês.

Quem era "Prata" migra para o "Nação Maraca 3" e mantém o valor de R$ 61/mês. Ele dá "prioridade 3" na compra de ingressos para os jogos no Maracanã e como visitantes com 60% de desconto na inteira. Ele possibilita 10% de carga reservada na onda de prioridade.

Os três planos têm rating que valoriza o tempo de permanência, sendo que o "Nação Maraca 2" também tem rating para frequência no Maracanã.