Alcaraz supera alemão e encara francês Arthur Fils nas quartas em Montecarlo

O espanhol Carlos Alcaraz venceu sua segunda partida no Masters 1000 de Montecarlo, nesta quinta-feira, e avançou às quartas de final. Depois de oscilar na estreia, o número três do mundo embalou contra o alemão Daniel Altmaier (84º do ranking) e levou a melhor por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h26min.

Foi a 14ª vitória do espanhol em 15 jogos que fez no saibro desde que foi campeão de Roland Garros, no ano passado. Alcaraz, que pode subir para o segundo lugar do ranking se for campeão em Mônaco, alcançou as quartas ou fase superior em cinco dos seus torneios que disputou nesta temporada. Em Masters 1000, o tenista de 21 anos avançou esta fase pela 16ª vez.

"Estou muito feliz por jogar no saibro novamente. Tem sido uma temporada muito boa até agora. Provavelmente tive um pouco de dificuldade na última partida, mas estar no saibro, que é uma superfície que adoro jogar e na qual cresci jogando... é ótimo senti-la novamente. Vou jogar as quartas de final pela primeira vez aqui", comentou o espanhol.

Seu próximo adversário será o francês Arthur Fils, de 20 anos. Será a primeira vez no circuito que os dois tenistas se enfrentarão. Para avançar, Fils superou o russo Andrey Rublev, 9º do mundo, por 6/2 e 6/3. Fils é o 15º.

Em outro jogo do dia, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina surpreendeu ao eliminar o britânico Jack Draper, campeão do Masters de Indian Wells, na semana passada. O 42º do mundo venceu o sexto colocado do ranking por 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4.