Atlético-MG x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terá uma partida disputada nesta quarta-feira. O Atlético-MG encara o Grêmio às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. A transmissão do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

A partida foi adiada da sexta rodada da Série A. O confronto é direto no meio da tabela de classificação.

O Atlético-MG está na décima posição, com 37 pontos. O Galo vem de tropeço no fim de semana, quando empatou diante da torcida com o Vitória.

Para esta partida, o técnico Gabriel Milito tem vários desfalques. A equipe mineira teve jogadores convocados para a disputa das Eliminatórias.

Do outro lado, o Grêmio está com 35 pontos, em 11º. Uma vitória fora de casa pode dar tranquilidade para a equipe na briga contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 9 de outubro de 2024, quarta-feira



Hora: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)



VAR: Wagner Reway (ES)

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Mariano, Lyanco, Bruno Fuchs, Rubens; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Battaglia, Igor Gomes; Deyverson (Paulinho) e Hulk (Cadu)



Técnico: Gabriel Milito

GRÊMIO: Marchesín; Igor Serrote, Jemerson (Ely), Kannemann, Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenílson, Cristaldo; Aravena e Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho