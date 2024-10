Abel Ferreira vive dilema no Palmeiras com a volta de Estêvão

A volta de Estêvão após lesão muscular na coxa esquerda colocará Abel Ferreira num dilema no Palmeiras. Com a entrada do jovem entre os titulares, será necessária a saída de Maurício ou Raphael Veiga.

Com a contusão da joia, o técnico Abel Ferreira optou por usar Veiga no setor. O camisa 29 havia perdido a vaga entre os 11 iniciais para o ex-Internacional, que foi fundamental para a retomada do bom futebol do Palestra.

Raphael Veiga, por sua vez, aproveitou a brecha e retomou a forma de antes no Palmeiras. Na vitória contra o Atlético-MG, o meia marcou, de pênalti, os dois tentos do Palmeiras, no Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Brasileirão.

Já Maurício teve rápido período de adaptação no clube e se consolidou na função de camisa 10. Após assumiu a função de titular, ele disputou seis confrontos, com dois gols, nos triunfos diante de Cuiabá e Athletico-PR, ambos pelo Campeonato Brasileiro, respectivamente na casa do Guarani e na Ligga Arena.

Abel, por fim, terá tempo suficiente para tirar essa dúvida, já que, por conta da data Fifa, o Palmeiras voltará a campo apenas no próximo dia 20. O adversário da vez será o Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.