Filho de Ralf Schumacher expõe agressões da mãe ao pai: 'Batia sem parar'

David Schumacher se pronunciou sobre as polêmicas em seu núcleo familiar. Ele relatou que a mãe, Cora Brinkmann, agrediu Ralf e que também fez ameaças ao filho sobre a guarda após ter se separado do ex-piloto, em 2015. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

David saiu em defesa do pai, que virou alvo da ex-mulher após ter se declarado homossexual. Ralf Schumacher foi casado com Cora por 14 anos e tiveram David, único filho do ex-casal. O anúncio do irmão de Michael Schumacher gerou um forte desabafo e acusações por parte de Cora.

O piloto de 22 anos relatou que a mãe ameaçou acabar com seu sonho se ele não fosse morar com ela. Cora teria feito chantagem sobre a guarda compartilhada. David na época era menor de idade e precisava da assinatura de ambos os pais para as competições de automobilismo.

O filho também disse que a mãe já agrediu o pai e que foi preciso até chamar a polícia: 'Batia sem parar'. Segundo relatou, o episódio ocorreu quando ela tentou tirá-lo de Ralf contra a sua vontade.

Ralf Schumacher e seu filho, David, em evento de automobilismo em 2022 Imagem: Arthur Ghill/Getty

Ele afirmou que não quis mais ter contato com a mãe: 'Não estava no estado mental certo para cuidar de mim'. Ele contou que não queria ficar perto dela e rebateu as acusações de Cora contra Ralf. O filho complementou que o pai tentou fazer com que ele tivesse um bom relacionamento com Cora.

David fez uma série de publicações nas redes sociais e as apagou na sequência. Antes de excluir as postagens, ele compartilhou uma comunicado que Cora enviou a ele por meio de um advogado sobre o assunto. "Infelizmente, se a verdade é dolorosa, você tem que enviar uma carta de advogado ao seu próprio filho", escreveu.

Cora anunciou que está deixando as redes sociais por ter recebido ataques após a declaração do filho. "Devido às mensagens de ódio que aumentaram após a declaração do meu filho, incluindo ameaças de morte e apelos ao suicídio, estou a me retirar das redes sociais por enquanto e fechei os comentários. esses ataques são intoleráveis", compartilhou.

O que David Schumacher disse

Normalmente eu não gostaria de falar sobre assuntos familiares em público porque esses tópicos não devem ser discutidos online.

Infelizmente, minha mãe parece estar olhando para isso de forma diferente. Agora é hora de acabar com isso: eu só quero viver minha vida em paz, alcançar meus objetivos sem ser questionado sobre todas as coisas que minha mãe acusa a mim e a meu pai.

Quando os meus pais se divorciaram em 2015, a minha mãe me ameaçou que se eu não vivesse com ela, ela iria destruir o sonho da minha vida, o que significa que o meu sonho de ser piloto de corridas seria destruído porque, devido à guarda de ambos os pais, ela já não assinaria os documentos necessários.

Como ela não estava no estado mental certo para cuidar de mim e eu não queria crescer em um ambiente onde a única coisa que importava o dia todo era a pessoa ruim que meu pai era, eu simplesmente não queria mais estar perto dela.

Houve um incidente em que ela queria me tirar do meu próprio pai contra a minha vontade e ficou tão fora de controle que tivemos que chamar a polícia porque ela estava batendo no meu pai sem parar."

"As constantes acusações contra meu pai de que ele plantou tudo na minha cabeça e só fala mal dela não são nem remotamente verdadeiras

Meu pai sempre fez tudo o que podia para garantir que eu tivesse um bom relacionamento com minha mãe. Durante anos, papai repetidamente me convenceu a dar a ela outra chance. Eu sempre bloqueei porque não tenho desejo e nem nervos de passar pela mesma coisa novamente - despertar velhas memórias e ter as mesmas experiências.

"E a maneira como ela está se comportando no momento é uma vergonha absoluta: meus pais estão divorciados há 9 anos! Por favor, deixe-nos em paz e deixe-nos viver nossas vidas - vamos deixá-lo em paz também!'