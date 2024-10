Melhor goleiro do Mundial, Willian destaca força do grupo para conquista do hexacampeonato de futsal

A Seleção Brasileira derrotou a Argentina, neste domingo, por 2 a 1, na final da Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão, e se tornou hexacampeã mundial. Um dos destaques da decisão, o goleiro Willian exaltou a união do grupo e o apoio que recebeu de Guitta e Roncaglio, seus suplentes na posição.

"Agradecer o grupo e o departamento de goleiros. É muito difícil jogar na frente do Guitta, porque ele é um dos melhores da história. Ele e o Roncaglio foram de uma humildade gigantesca. Me deram suporte nessa Copa do Mundo. A gente treinou e trabalhou. Sinceramente, todo mundo achava que o Guitta iria jogar, pela qualidade dele. O Marquinhos acabou me escolhendo e eles foram de uma humildade gigante para me ajudar nesse processo. É muito difícil ser goleiro da Seleção Brasileira, é uma pressão muito grande. É tudo força que vem de dentro, vem da minha família. Agradeço à minha esposa, meu filho, minha família. Obrigado Brasil, a gente é campeão do mundo novamente", disse Willian.

Depois de o Brasil abrir 2 a 0 no placar (gols de Ferrão e Rafa Santos), logo no começo do jogo, a Argentina tomou controle da partida e criou as melhores oportunidades, parando sempre em Willian, que teve uma grande atuação. Mesmo depois de sofrer um gol na reta final, a Seleção suportou a pressão argentina e garantiu o título.

Assim, o Brasil se isolou ainda mais como maior campeão mundial de futsal. A Seleção tem seis conquistas (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024), seguida pela Espanha com duas (2000 e 2004), Argentina (2016) e Portugal (2021).

"A gente é campeão do mundo. Todo mundo sonhou. Tem jogador aqui que eu fui campeão sul-americano sub-20 junto e hoje a gente é campeão do mundo. Só agradecer por esse grupo maravilhoso. A gente passou por momentos difíceis na Seleção e faltava muita estrutura para nós. Hoje a gente tem e o resultado está aí. O Brasil têm atletas de alto nível em todos os esportes, a gente precisa só de estrutura. Hoje foi mostrado que a gente é muito bom. Somos os melhores do mundo de novo", comentou Willian, que ainda foi eleito o melhor goleiro da competição.

Outros prêmios individuais



Além de Willian, o Brasil esteve no topo em mais premiações da Copa do Mundo de futsal. O capitão Dyego ganhou como melhor jogador da competição, enquanto Marcel - autor de dez gols - levou a chuteira de ouro como artilheiro.