São Paulo joga mal, perde do Cuiabá e vê Flamengo abrir vantagem no G4 do Brasileiro

O São Paulo jogou mal e foi derrotado pelo Cuiabá neste sábado, na Arena Pantanal, por 2 a 0. O time levou dois gols no primeiro tempo, de Bruno Alves e Clayson, e, vivendo uma noite pouco inspirada, não conseguiu reverter o placar na etapa final da partida, válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória contra o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chega a 51. Já o Cuiabá, mesmo com o triunfo, não sai da vice-lanterna do torneio, com 26 pontos.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Do outro lado, o Cuiabá entra em ação no dia 18, diante do Atlético-GO, em briga direta contra o Z4. O jogo ocorra às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O jogo

O São Paulo mal teve tempo de subir para o ataque e já levou um gol em Cuiabá. Aos três minutos, em uma cobrança de falta de Clayson, Pitta desviou de cabeça e viu a bola sobrar com Bruno Alves, que emendou um chute de bicicleta, na pequena área, e abriu o placar a favor do Dourado.

Mal postado em campo, o Tricolor demonstrava dificuldade de criar chances e levar perigo à meta de Walter. O time, ainda, sofria com o calor extremo da cidade de Cuiabá.

O primeiro chute do São Paulo foi apenas aos 35 minutos. Sabino, de longe, arriscou de perna esquerda e chutou por cima do gol adversário. O Cuiabá respondeu aos 39, através de uma jogada ensaiada. A bola ficou nos pés de Gustavo Sauer, que bateu firma de fora da área e obrigou Rafael a fazer boa defesa.

Aos 41 minutos, o time tricolor se atrapalhou na saída de bola e entregou de bandeja o segundo gol aos mandantes. O paraguaio Bobadilla perdeu a bola para Lucas Fernandes, que rolou para Clayson. O atacante finalizou colocado, sem chances para Rafael, aumentando a vantagem do Dourado e deixando o São Paulo em situação delicada no jogo.

Segundo tempo

O São Paulo voltou do intervalo com uma postura melhor, mas ainda esbarrava em diversos erros técnicos. A equipe, que teve quatro mudanças ainda no começo do segundo tempo, assustou aos dez minutos. Luciano arriscou de longe e mandou por cima do gol de Walter.

Apesar do esforço do Tricolor para, pelo menos, diminuir o marcador, foi o Cuiabá que quase fez o terceiro. Após um belo lance individual de Pitta, Ramon recebeu sozinho na área, aos 30 minutos, mas chutou para fora e perdeu ótima chance de ampliar a vantagem da equipe mandante.

Aos 36 minutos, foi a vez de Luiz Gustavo quase descontar para o São Paulo. Com o time em dificuldade de construir chances, ele finalizou da entrada da área e viu a bola passar perto da trave adversária.

Pouco criativo, o time de Luis Zubeldía se resumia a lampejos individuais de seus jogadores. E foi assim que a equipe quase balançou as redes por meio de William Gomes. Aos 40 minutos, o jovem enfileirou na área, bateu de canhota e chegou a balançar as redes, mas pelo lado de fora.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 2 X 0 SÃO PAULO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 5 de outubro de 2024 (sábado)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartões amarelos: Lucas Fernandes e Matheus Alexandre (Cuiabá); André Silva e Arboleda (São Paulo)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: Bruno Alves, aos 3? do 1ºT (Cuiabá); Clayson, aos 41? do 1ºT (Cuiabá)

CUIABÁ: Walter; Marllon, Alan Empereur e Bruno Alves; Matheus Alexandre, Fernando Sobral (Lucas Mineiro), Lucas Fernandes (Denilson) e Ramon; Gustavo Sauer (Jonathan Cafu), Clayson (André Luis) e Isidro Pitta (Eliel).



Técnico: Bernardo Franco

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Sabino e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo e Bobadilla (Rodrigo Nestor); Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía