Mesmo com mais de 30 chutes, Vasco e Juventude empatam em São Januário

Vasco e Juventude empataram em 1 a 1 neste sábado (5), em São Januário, fechando a 29ª rodada do Brasileirão.

Edson Carioca abriu o placar para o Juventude, e Payet empatou para o Vasco, tudo isso nos primeiros 15 minutos de partida. A partir daí, o jogo foi marcado por muita garra na marcação e pouca qualidade técnica no ataque, com a torcida do Vasco chegando a vaiar a equipe a partir da metade do 2º tempo.

As equipes até criaram chances, mas pecaram muito na pontaria. Foram 16 chutes do Vasco, mas somente três foram no alvo. Enquanto o Juventude cresceu de rendimento no final, com 18 chutes, sendo 6 no gol e 12 para fora, segundo levantamento do Footsats.

Com o resultado, o Vasco assume a 9ª colocação com 37 pontos. Já o Juventude segue na 14ª posição, com 34 pontos, cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

O próximo duelo do Vasco será contra o São Paulo, dia 16 de outubro, no Morumbi. Já o Juventude só volta a jogar no dia 20, em casa, contra o Palmeiras.

São Januário virou palco político

Na véspera das eleições municipais, o estádio do Vasco virou foco de uma disputa política. Mais cedo neste sábado (5), Delegado Ramagem (PL), candidato à Prefeitura do Rio, informou ao Vasco que iria ao jogo com Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.

O UOL apurou que, em busca de neutralidade, o Cruzmaltino então convidou o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD) e o candidato Tarcísio Motta (Psol), que, assim como Ramagem, também são vascaínos e concorrem ao pleito.

Jair Bolsonaro compareceu ao jogo ao lado de Ramagem e do filho Flávio Bolsonaro, que de fato é vascaíno. Já o ex-presidente torce por Palmeiras e Botafogo, além de já ter aparecido com camisas de outros times, como o Flamengo.

Tarcício Motta agradeceu, mas declinou o convite do Vasco. Nas redes sociais, o candidato do PSOL alegou que recusou o convite pois sabia que Bolsonaro iria, então preferia "torcer pelo Vascão nas ruas".

Como foi o jogo

Mesmo com muitos desfalques, foi o Juventude quem começou melhor a partida em São Januário. Logo aos 3 minutos de jogo, o time gaúcho saiu na frente com gol de Edson Carioca.

O Vasco logo empatou a partida aos 11 minutos, com Dimitri Payet. O francês começou como titular no lugar do poupado Philippe Coutinho. Apesar do início em alta itensidade, logo o jogo ficou morno e ambas as equipes não tiveram mais muitas chances de gols no 1º tempo.

Na volta do intervalo, Rafael Paiva resolveu colocar a garotada em campo. Enquanto a torcida pedia Coutinho, foram Rayan e Leandrinho que entraram em campo pelo Vasco aos 12 minutos do 2º tempo. Cinco minutos depois, Paiva deu o braço a torcer e colocou Coutinho no lugar de Payet, enquanto Erick e Ewerton entraram pelo lado do Juventude.

Apesar das mexidas, o jogo continuou fraco tecnicamente ao longo do 2º tempo. Ambas as equipes abusaram das "faltinhas", e o jogo ficou bastante picotado, sem grandes chances de gols de ambos os lados, com as equipes desperdiçando chances abusando dos chutes de fora da área e para longe do gol.

A torcida do Vasco em São Januário ficou sem paciência ao fim da partida. A torcida começou a vaiar alguns jogadores, entre eles Sforza, que errou muitos passes. Ao ser substituído, Sforza ficou muito chateado com as vaias e arremessou garrafas no banco de reservas, sendo consolado por Maxime.

Para fechar a partida com "chave de ouro", Souza, que entrou no lugar de Sforza, foi expulso com menos de 5 minutos em campo. Souza deu uma entrada dura com o pé alto em Carrilo, e foi expulso com o cartão vermelho direto. Na saída do gramado, o volante também foi vaiado pela torcida vascaína.

Gols e destaques

0 x 1: Edson Carioca surpreendeu o Vasco logo aos 3 minutos do 1º tempo. O ponta do Juventude dominou no meio, driblou Maicon e finalizou na saída do goleiro Léo Jardim.

1 x 1: O Juventude saiu jogando errado, Hugo Moura roubou a bola e passou para Payet. O francês puxou para o meio da área e finalizou no alto, sem chance para o goleiro Gabriel.

Ficha técnica

Vasco 1 x 1 Juventude

Campeonato: Brasileirão (29ª rodada)

Data: 05/10/2024

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 21h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Viera

Cartões amarelos: Maxime Domínguez (VAS), Gilberto e Zé Marcos (JUV)

Cartões vermelhos: Souza (VAS)

Gols: Edson Carioca (JUV), 3' do 1º tempo (0-1). Payet (VAS), 11' do 1º tempo (1-1).

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodriguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor, Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza (Souza), Emerson Rodríguez (Leandrinho), Maxime Domínguez (Rayan), Payet (Coutinho); Vegetti . Técnico: Rafael Paiva.

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Ewerton), Danilo, Zé Marcos, Alan Ruschel (Lucas Freitas); Luis Mandaca, Jadson, Dudu Vieira; Edson Carioca (Erick), Lucas Barbosa, Gilberto (Carrillo). Técnico: Jair Ventura.