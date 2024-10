Vasco retorna a São Januário após mais de um mês

Após mais de um mês, o Vasco retornará ao Estádio São Januário neste sábado, às 21h (de Brasília). O adversário será o Juventude, e a partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez em que o Vasco esteve em São Januário foi no dia 29 de agosto, quando venceu o Athletico-PR por 2 a 1 pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, foram seis partidas, sendo cinco como visitante e apenas uma como mandante.

A partida como mandante, no entanto, aconteceu na Arena Mané Garrincha, em Brasília, contra o Palmeiras. Na ocasião, o Verdão se deu melhor e venceu por 1 a 0.

Assim, o Vasco contará com o apoio de sua torcida para manter o bom momento na temporada. Atualmente, o Cruzmaltino é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos.

Na última terça-feira, o Vasco da Gama confirmou que todos os ingressos para a partida contra o Juventude já foram esgotados. Desta forma, espera-se que cerca de 20 mil torcedores compareçam em São Januário.