Meia canadense é registrado no BID e reforça equipe sub-20 do Corinthians

O Corinthians acertou a contratação do meia canadense Jesse Costa para a equipe sub-20. O jogador de 19 anos foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última quinta-feira.

Jesse, que possui também cidadania portuguesa, é a 27ª contratação do Timão para a categoria sub-20 na temporada. O atleta soma passagens por ProStars FC, do Canadá, e Wolfsburg, da Alemanha.

O atleta estava sem clube depois de deixar a equipe alemã ao final da última temporada e assinou contrato profissional com o Corinthians. Além dos clubes, o meia soma passagens pelas seleções de base de Portugal e Canadá.

Segundo a plataforma Ogol, Jesse Costa defendeu o Wolfsburg sub-19 em 19 jogos na última temporada, com um gol marcado.

A equipe sub-20 do Corinthians só disputa o Campeonato Paulista até o começo da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão enfrentará o Palmeiras pelas quartas de final do Estadual, com a ida sendo no dia 12 de outubro e a volta no dia 19.