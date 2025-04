Liverpool espanta fracassos com 100ª vitória em clássico contra o Everton

O Liverpool venceu o Everton por 1 a 0 nesta quarta-feira (2), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Diogo Jota foi o autor do solitário gol em Anfield.

As equipes entraram em campo para o chamado Dérbi de Merseyside com 99 vitórias para o Liverpool, 68 vitórias para o Everton e mais 78 empates no duelo.

Com essa vitória, a 100ª na história do clássico, o Liverpool chega a 73 pontos e segue na liderança da Premier League, doze pontos à frente do segundo colocado Arsenal. O Everton está na 15ª posição, com 34 pontos.

O triunfo em Anfield também ajuda o Liverpool a se recuperar de dois fracassos recentes. Antes de enfrentar o Everton, o Liverpool havia perdido seus últimos dois jogos em sequência, sendo eliminado pelo PSG na Liga dos Campeões, nos pênaltis, e perdendo a final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle, por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Fulham fora de casa, no domingo (6). Já o Everton recebe o Arsenal no Goodison Park, no sábado (5)

Como foi o jogo

O Liverpool começou melhor a partida, pressionando o Everton no campo de defesa. No entanto, em um contra-ataque rápido, foi o time visitante quem abriu o placar aos 19 minutos do 1º tempo, mas o gol foi rapidamente anulado por impedimento.

Após o susto, o time do técnico Arne Slot diminuiu o ritmo ofensivo, mas continuou soberano na partida, com mais de 70% de posse de bola ao longo de todo o 1º tempo. Salah esteve apagado ao longo da primeira etapa, finalizando pela primeira vez ao gol de Pickford somente aos 27 minutos de bola rolando.

O nome da partida no 1º tempo foi Beto, do Everton, que criou as melhores chances para inaugurar o placar, teve um gol anulado e mandou uma bomba na trave de Kelleher. Apesar do nome aparentemente brasileiro, Beto é o apelido de Norberto Bercique Betuncal, jogador de 27 anos nascido em Portugal e que representa Guiné-Bissau no futebol de seleções.

Beto, do Everton, foi um dos destaques no 1º tempo da partida contra o Liverpool Imagem: Paul Ellis / AFP

E aqui vai mais uma curiosidade: Beto começou a carreira no futebol dividindo a atenção com outro emprego. Em 2015, aos 17 anos, enquanto disputava a 5ª divisão de Portugal pelo União Tires, Beto também trabalhava como caixa de uma loja da rede de fast food KFC.

O Liverpool "acordou" durante o intervalo, e voltou para o 2º tempo dando trabalho para Prickford. O goleiro inglês evitou que os Reds abrissem o placar em finalização rasteira de Diogo Jota e em um chute com efeito de Gravenberck.

Mas de tanto martelar, o Liverpool acabou fazendo seu gol aos 11 minutos do 2º tempo, com Diogo Jota. O Liverpool passou a controlar ainda mais a partida na segunda etapa, ultrapassando 80% de posse de bola. Sem ser ameaçado pelo rival, o Liverpool chegou com tranquilidade à sua 100ª vitória no Dérbi de Merseyside.

Gols e destaques

Gol anulado. O zagueiro Tarkowski mandou um balão para o campo de ataque, o atacante Beto brigou pela bola e finalizou na saída de Kelleher. A arbitragem anulou o gol por impedimento.

O homem tá com tudo! Beto novamente levou perigo para o gol do Liverpool aos 31 minutos do 1º tempo. O atacante driblou Van Dijk, saiu cara a cara com Kelleher e bateu na trave na finalização mais perigosa do jogo até aquele momento.

1 x 0: Aos 11 minutos do 2º tempo, o Liverpool inaugurou o placar em Anfield. Diogo Jota recebeu passe de Luis Díaz, cortou dois marcadores e finalizou tirando de Pickford, que já havia feito duas boas defesas no início da segunda etapa.