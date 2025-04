Líder Liverpool supera Everton e emenda quarto triunfo seguido no Inglês

Nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebeu o Everton, em Anfield, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Diogo Jota.

Deste modo, o time comandado por Arne Slot emendou o quarto triunfo seguido na competição e chegou a 73 somados. Assim, manteve a distância de 12 pontos para o Arsenal, que bateu o Fulham na rodada. Já o Everton seguiu com os mesmos 34, em 15º.

O Liverpool retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Fulham, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para às 10h (de Brasília), no Craven Cottage. Um dia antes, também pela 31ª rodada da competição, o Everton duela com o Arsenal, no Goodison Park, às 8h30.

O gol saiu aos 12 minutos do segundo tempo, com Diogo Jota. O atleta recebeu de Luis Díaz, fez linda jogada individual dentro da área e bateu firme para vencer o goleiro Pickford.