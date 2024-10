Casagrande: 'O futebol brasileiro precisa de caras como o Filipe Luís'

O comentarista Casagrande, em participação no Fim de Papo desta sexta (4), disse que Filipe Luís, novo técnico do Flamengo, faz bem ao futebol brasileiro.

Casão admitiu que pode ter exagerado nos elogios ao treinador, mas disse que o fez de propósito. O comentarista disse que quer ver mais bons jogos do Flamengo - destacando o primeiro tempo contra o Corinthians.

Muitas pessoas falaram que tem gente exagerando [em relação ao Filipe Luís]. Eu exagerei nos elogios ao Filipe Luís e exagero muito consciente. Eu gostei daquilo. Estava com saudade de ver o que o Flamengo fez. Então, exagero consciente porque eu desejo ver aquilo mais vezes. E não só no Flamengo. O Botafogo também me agrada bastante. Mas, o Filipe Luís, por ser novidade, é espetacular. Torço para que ele consiga fazer o Flamengo jogar mais que um tempo daquele jeito. Porque jogou só no primeiro tempo. Futebol brasileiro precisa disso, de caras como o Filipe Luís.

Casagrande

'Palmeiras pode ser tri, mas não sem dor de cotovelo', dispara Casão

Na opinião de Casão, há uma cobrança interna no Palmeiras pelo título brasileiro. O ex-atacante destacou que o objetivo do clube era brigar por pelo menos dois dos três principais títulos do ano.

