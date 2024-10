Wendel comemora bom momento no Santos e fala sobre rápida adaptação: "Não esperava"

O atacante Wendel Silva tem sido um dos destaques do Santos nos últimos jogos. Recém-contratado pelo time, ele se adaptou rapidamente e, mesmo com pouco tempo de casa, assumiu a titularidade no ataque.

O jogador, que veio do Porto B, de Portugal, ainda se vê em adaptação, mas crê que está se entrosando bem com seus novos companheiros. Ele, ainda, afirmou que não esperava o bom início e espera continuar contribuindo com o clube na na reta final da Série B.

"Vim do futebol europeu e estou me adaptando muito bem. Continuo me adaptando ao grupo, cada vez me adaptando melhor", disse o atleta.

"Não esperava ser tão rápido assim [a adaptação], fui pego de surpresa também. Mas fico feliz pelo meu momento. Espero continuar assim", acrescentou.

Wendel também projetou o próximo compromisso do Peixe na Segunda Divisão. Perto do acesso à Série A, o time de Fábio Carille tem pela frente o Goiás, em duelo agendado para a segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Serrinha, pela 30ª rodada do torneio.

"Vai ser um jogo difícil. Cada jogo é um jogo. Vamos fazer de tudo para ganhar e conquistar esses três pontos para seguir nosso objetivo", analisou.

O atacante tem apenas sete partidas com a camisa do Santos, mas já contribuiu com dois gols e duas assistências. Ele está emprestado ao Peixe até julho de 2025, com opção de compra atrelada à metas.

Desta forma, Wendel tem sido importante para que a equipe conquiste seu principal objetivo na temporada: o acesso à Primeira Divisão. No momento, o time alvinegro é o segundo colocado da tabela, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. Restam nove rodadas para o término da competição.