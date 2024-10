Vitão: Corinthians teve tática de café com leite e escalação patética

No UOL News Esporte desta quinta-feira (3), Vitor Guedes criticou as escolhas de Ramón Diaz na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Segundo Vitão, o Timão entrou em campo com a "tática café com leite", mas priorizou o Brasileiro e volta vivo para casa para decidir a vaga na final.

'O Corinthians está vivo': "O sentimento é esse — o Corinthians está vivo. Pelo jogo jogado, o Flamengo poderia ter feito uma vantagem maior, mas como o futebol não é boxe, o Corinthians também poderia ter empatado o jogo. No jogo jogado o tempo todo, a sensação é que o Flamengo sempre teve mais perto de fazer um gol. No jogo dos melhores momentos, foi muito equilibrado. O Hector perdeu um gol inacreditável, o Romero chutou a bola que passou do goleiro, o Léo Pereira tirou, duas bolas na trave para cada lado. A sensação do corintiano é a seguinte: nenhum corintiano que eu conheço acha mais importante ganhar a Copa do Brasil do que não cair. Embora eu acho que é uma falsa equação, uma coisa não leva a outra. Você pode conseguir as duas coisas ou nenhuma, não tem essa dependência. Mas a escalação do Ramón foi óbvia, com alterações patéticas. Tem a ver com o Internacional, sábado, o que prova que a canalhice da CBF de mudar a data não é uma reclamação mesquinha do Corinthians, porque o Corinthians realmente prioriza o Brasileiro e vai ter que jogar o Brasileiro sem os seus jogadores da Data Fifa".

'Corinthians fez a tática café com leite': "Garro e Coronado nem foi o problema maior. O Corinthians fez a tática café com leite quando jogou com nove — porque o Hugo, lateral, e o Héctor são duas piadas de mau gosto, parecem amadores. Aí você pega o Félix Torres, que estava louco para entregar, o Fagner numa atuação muito ruim. O Ryan, que saiu machucado de muletas no intervalo, jogou bem. Mas se fosse jogo do Brasileiro ontem contra qualquer adversário, não teria essa escalação. Eu duvido que o Ramón tenha pensado que contra o Flamengo a melhor estratégia é essa e eu duvido que as trocas foram pensando na melhor estratégia para ganhar o jogo. Não tem cabimento você manter o Hector o tempo que ficou com o Yuri no banco; não tem cabimento nenhum o Martínez, que é o melhor meio-campista, ficar no banco; o Carrillo, que está pedindo passagem, ficar no banco do Charles; o Bidon ficou o tempo todo no banco, com 20 anos, será que não aguentava jogar meio tempo? O Ramón jogou pensando no sábado".

Gabigol vai ser recuperado por Filipe Luís no Flamengo?

Os colunistas Danilo Lavieri e Vitor Guedes debateram, durante o UOL News Esporte, se o treinador vai conseguir recuperar o bom futebol do ídolo rubro-negro.

Lavieri destacou que Gabigol é a primeira grande diferença de Filipe Luís em relação a Tite no Flamengo. Para Vitão, no entanto, nem o técnico nem o atacante foram tão bem.

Flamengo massacrou Corinthians? Debate gera polêmica ao vivo

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Eduardo Tironi, Vitor Guedes e Danilo Lavieri discordaram sobre o resultado do jogo entre Flamengo e Corinthians e debateram as estatísticas da partida.

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra