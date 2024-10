Pepê marca, mas Manchester United busca empate contra o Porto na Liga Europa

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da Liga Europa, o Manchester United visitou o Porto no Estádio do Dragão e empatou por 3 a 3. Rashford, Hojlund e Maguire marcaram para a equipe visitante, enquanto Samuel Omorodion (2) e o brasileiro Pepê balançaram as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos dois pontos, na 21ª colocação da tabela. Já o Porto alcançou um somado, na 24ª posição. A equipe portuguesa contou com grande atuação de Pepê, ex-Grêmio e já convocado pela Seleção Brasileira, que além do tento, também contribuiu com uma assistência na partida.

O Manchester United volta aos gramados no próximo domingo, às 10h (de Brasília), quando visita o Aston Villa, no Villa Park, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, às 16h, o Porto recebe o Braga, no Estádio do Dragão, pela oitava rodada do Campeonato Português.

O placar foi inaugurado pelo Manchester United logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento de Eriksen, Rashford dominou pela ponta esquerda, driblou dois marcadores e chutou no contrapé de Diogo Costa para marcar.

Aos 20 minutos da etapa inicial, o Manchester United ampliou a vantagem. Em rápida troca de passes na entrada da área, Rashford encontrou Hojlund, que finalizou de canhota, rasteiro, e fez para a equipe inglesa.

O Porto descontou aos 27 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de João Mário pela ponta direita, Samuel Omorodion cabeceou e Onana espalmou. O brasileiro Pepê aproveitou o rebote e apenas empurrou para o fundo das redes.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Porto empatou. Novamente pela direita, João Mário lançou na área e achou Samuel Omorodion que, de cabeça, arrematou forte, alto, e igualou tudo.

O Porto virou o placar aos cinco minutos da etapa complementar. Em jogada de contra-ataque, Pepê dominou pela direita e cruzou rasteiro para Samuel Omorodion na pequena área. O atacante espanhol chutou de primeira, no ângulo esquerdo de Onana.

Bruno Fernandes, do Manchester United, foi expulso direto aos 36 minutos do segundo tempo após acertar, com as travas da chuteira, a cabeça de Nehuén Pérez.

O Manchester United empatou o jogo novamente aos 45 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio de Eriksen pela direita, Maguire subiu mais alto que o marcador e cabeceou firme, cruzado, para empatar.

Confira outros resultados da Liga Europa nesta quinta-feira

Tel-Aviv 0 x 2 Midtjylland



Real Sociedad 1 x 2 Anderlecht



Olympiacos 3 x 0 Braga



Hoffeinhein 2 x 0 Dinamo



Qarabag 0 x 1 Malmo



Lazio 4 x 1 Nice



Rigas 2 x 2 Galatasaray



Slavia Praha 1 x 1 Ajax



Ferencváros 1 x 2 Tottenham



Elfsborg 1 x 0 Roma



Athletic Bilbao 2 x 0 AZ



Plzen 0 x 0 Razgrad



Rangers 1 x 4 Lyon



Twente 1 x 1 Fenerbahçe



Besiktas 1 x 3 Frankfurt



PAOK 0 x 1 FCSB



Union 0 x 0 Glint