Carrillo projeta volta contra Flamengo na Copa do Brasil: 'Na luta'

O meia André Carrillo, um dos destaques do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, projetou o jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. O atleta peruano entende que a desvantagem mínima não garante nada na eliminatória e que o alvinegro ainda está na luta pela vaga para a final do torneio nacional.

"Como falamos lá dentro, estamos na luta, um a zero não garante absolutamente nada e por isso, em casa, temos que jogar melhor para reverter o placar. Não é uma sensação de vitória, e sim a sensação de que em casa temos que arrancar a vitória", comentou Carrillo na zona mista.

O camisa 19 entrou no segundo tempo do jogo de ida e teve bons minutos, ajudando a equipe na circulação de bola. Carrillo já havia se destacado na derrota por 3 a 1 para o São Paulo e pode ser titular contra o Internacional, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

"Eu faço meu trabalho, vou fazer meu melhor nos minutos que estiver em campo. Quero sempre estar pronto para ajudar", complementou Carrillo.

O Corinthians foi superado pelo Flamengo e poderia ter sofrido mais gols se não fossem as boas intervenções de Hugo Souza. A equipe melhorou na segunda etapa com as substituições da comissão técnica, mas não conseguiu vazar a meta de Rossi.

Com a derrota pelo placar mínimo, um simples empate na volta elimina o Corinthians da competição. Para avançar no tempo normal, o Timão precisa triunfar contra o Rubro-Negro em Itaquera por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória de um gol dos paulistas levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Internacional, na noite de sábado, na Neo Química Arena. Já o Flamengo visita o Bahia no mesmo dia, no mesmo horário. Ambos os duelos são válidos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A volta da semifinal da Copa do Brasil está programada para o dia 20 (domingo), em Itaquera, às 16 horas (de Brasília).