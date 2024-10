STJD opta por arquivar caso de suposto racismo contra Carlinhos em Grêmio x Flamengo

Nesta quarta-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou o arquivamento do caso de suposto racismo contra o atacante Carlinhos, no duelo entre Grêmio e Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão, no dia 21 de setembro, na arena.

A medida foi tomada após análise de gravações, laudos e demais documentos juntados pelo time gaúcho não apontarem elementos que confirmem a injúria. Depois de tomar conhecimento da acusação, o STJD pediu ao clube mandante materiais para apurar o caso.

Em nota oficial, o Flamengo realizou a denúncia de racismo logo após a partida. A equipe diz que Carlinhos escutou imitações de macaco e cita um vídeo do Lance em que seria possível ouvir uma voz proferindo a palavra "macaquinho".

O Grêmio, então, publicou um comunicado sobre o tema. O Imortal afirmou ter identificado o torcedor, que, por sua vez, declarou ter gritado a frase "tá brabinho?", o que teria sido repetido por uma criança ao seu lado.

Após o pedido do STJD, a equipe gaúcha afirmou que contratou duas empresas de perícia para analisar o áudio. Diante disso, o time ratificou que "não houve qualquer ocorrência de injúria racial ao atleta do Flamengo".