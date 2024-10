Santos melhora aproveitamento no segundo turno e fica mais perto de voltar à elite

Apesar de não estar na liderança, o Santos melhorou os seus números no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o retorno para a elite do futebol brasileiro está cada vez mais próximo.

Nas 10 primeiras rodadas do torneio, o Peixe somou apenas 50% de aproveitamento. Foram cinco vitórias e cinco derrotas, com 17 gols marcados e 11 sofridos. Ou seja, 15 pontos conquistados de 30 possíveis. Após 10 compromissos, o time se encontrava na sétima colocação.

Já nas 10 primeiras rodadas do segundo turno, foram cinco triunfos, quatro empates e um revés, além de 12 tentos pró e seis contra. Ou seja, 19 pontos conquistados de 30 possíveis, gerando 63,3% de aproveitamento.

O Santos tem a segunda melhor campanha do segundo turno, ficando apenas atrás do Novorizontino, que fez 21 pontos em 10 jogos.

O Tigre do Vale vem sendo o grande concorrente do Peixe na briga pelo título. A equipe do interior paulista lidera o torneio, com 54 pontos, um a mais que o time do litoral.

Os dois clubes superam os 90% de chances de acesso à Série A. De acordo com o Departamento de Matemática de Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro Praiano tem 92% de chances de subir, enquanto a agremiação de Novo Horizonte tem 96,5% de probabilidades de acesso.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.