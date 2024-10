Atlético vira sobre Vasco com Arana inspirado, lei do ex e larga na frente

O Atlético-MG largou em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. O Galo venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (2), na Arena MRV, pelo jogo de ida.

Guilherme Arana foi o nome do jogo. O lateral marcou um golaço e deu a assistência para Paulinho, ex-Vasco, fazer o da virada atleticana em Belo Horizonte. Philippe Coutinho havia colocado o time carioca na frente.

O Atlético-MG pode até empatar na partida de volta, em São Januário, para ir à final. O Vasco precisará vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por dois de vantagem para avançar à decisão.

O jogo de volta será disputado no dia 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília). A data escolhida pela CBF causou polêmica porque o calendário previa o jogo para o dia 17. O Vasco deu entrada no STJD para tentar alterar a medida.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (5). O Atlético-MG recebe o Vitória, às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV. O Vasco encara o Juventude, em São Januário, às 21h. Os dois jogos são válidos pela 29ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi frenético na Arena MRV. O Atlético-MG começou a partida pressionando, mas viu a estratégia ir por água abaixo quando o Vasco abriu o placar em um contra-ataque mortal que terminou em gol de Coutinho. O Galo sentiu momentaneamente o gol e demorou alguns minutos para se recuperar, mas quando recuperou...

Arana virou o nome do primeiro tempo e mudou a atmosfera no estádio. O lateral-esquerdo ganhou liberdade no esquema ofensivo montado por Gabriel Milito e correspondeu. Ele marcou um golaço após uma boa trama ofensiva e, minutos depois, serviu Paulinho. O atacante revelado pelo Vasco não perdoou e virou o jogo contra o ex-clube, levando a torcida à loucura.

Arana comemora gol do Atlético-MG sobre o Vasco em duelo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG esteve mais próximo do terceiro gol do que o Vasco do empate na etapa final. O Galo não se satisfez com a vantagem e partiu para cima durante o segundo tempo. A mira, no entanto, não estava calibrada, e Léo Jardim pouco trabalhou. As chances foram escassas do lado vascaíno, que até tentou um abafa nos minutos finais, mas os cruzamentos na área foram facilmente afastados pela defesa atleticana.

Lances importantes e gols

Hulk leva perigo. O atacante do Galo recebeu passe de Paulinho e teve espaço na entrada da área. O camisa 7 tentou chute cruzado e mandou a bola próxima à trave esquerda de Léo Jardim.

Coutinho abre o placar para o Vasco: 1 x 0. Vegetti recebeu pela esquerda e lançou Emerson Rodríguez em velocidade. O ponta levou para o meio e serviu Philippe Coutinho. O camisa 11 limpou a marcação e finalizou cruzado para colocar o Vasco na frente.

Léo Jardim faz dois milagres. Paulinho recebeu na entrada da área, deu uma meia-lua em Maicon e tocou na saída do goleiro vascaíno, que saiu como no futsal e mandou para escanteio. Na cobrança, Scarpa cruzou na cabeça de Lyanco, que cabeceou firme para o chão. Léo Jardim se esticou todo e espalmou.

Guilherme Arana empata com um golaço: 1 x 1. O Atlético-MG fez boa trama no campo de ataque. A bola passou por Paulinho e Hulk até cair nos pés de Arana, no lado esquerdo da área. O lateral deixou a bola quicar e encheu o pé. Ela morreu no ângulo direito de Léo Jardim, que não chegou.

Paulinho vira ainda no 1° tempo: 2 x 1. A lei do ex apareceu na Arena MRV. Arana recebeu pela esquerda e cruzou na área. Paulinho apareceu como uma flecha e cabeceou firme para o fundo das redes para colocar o Galo na frente.

Paulinho comemora gol em Atlético-MG x Vasco, jogo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Segura, Léo Jardim. Lyanco tabelou com Gustavo Scarpa e apareceu com espaço para finalizar da entrada da área. O chute cruzado, no entanto, parou em defesa firme de Léo Jardim.

Sobe sozinho, mas manda para fora. Após cobrança de escanteio, Battaglia apareceu em velocidade e subiu sozinho para cabecear. O zagueiro buscou o canto direito de Léo Jardim, mas errou o alvo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 VASCO

Data e horário: 02 de outubro de 2024, às 19h15 (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Gols: Philippe Coutinho (13'/1°T), Guilherme Arana (37'/1°T), Paulinho (43'/1°T)

Cartões amarelos: Emerson Rodríguez, Mateus Carvalho (VAS)

Atlético-MG: Everson; Lyanco (Bruno Fuchs), Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens (Mariano) e Guilherme Arana (Vargas); Paulinho (Cadu) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Philippe Coutinho (Payet); Puma Rodríguez (Alex Teixeira), Emerson Rodríguez (Jean David) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva