Seleção não vai mais treinar no CT do Corinthians, após guerra clube x CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira não vai mais treinar no CT do Corinthians durante a próxima data Fifa. A medida acontece depois da guerra declarada entre clube e CBF por causa da data do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

A seleção inicialmente usaria as instalações corintianas antes do jogo contra o Chile, em Santiago.

Agora, a equipe de Dorival Júnior vai treinar no CT do Palmeiras, na Barra Funda. As atividades começam na próxima segunda-feira.

O CT do Corinthians entrou na rota inicial por ficar na Zona Leste de São Paulo e próximo a Guarulhos.

A delegação brasileira optou por se preparar na capital paulista para facilitar a logística de viagem a Santiago, palco da primeira partida da data Fifa. Depois, a seleção volta ao Brasil para atuar em Brasília.

O Corinthians já se manifestou publicamente contra a gestão atual da CBF por causa da mudança de data das semifinais. Assim como o Vasco, entrou com uma medida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tentando derrubar a alteração feita pela CBF.

O que a CBF disse

Em nota, a CBF não citou a briga política aberta por Corinthians e Vasco em razão da mudança da data do jogo de volta da Copa do Brasil, atendendo a um pedido do Flamengo.

"A entidade agradece ao Sport Club Corinthians Paulista por ter disponibilizado o Centro de Treinamento Joaquim Grava", disse a CBF.

Qual a razão da briga?

A CBF alterou a volta das semifinais da Copa do Brasil para dia 19 de outubro. Assim, os jogos não acontecerão mais um ou dois dias depois da data Fifa.

Isso atende ao interesse do Flamengo, que tem mais jogadores convocados para as seleções e, potencialmente, poderia ter mais desfalques.

O Corinthians reclamou porque houve a inversão com a rodada do Brasileirão. Agora, a ausência de jogadores pode influenciar na disputa contra o rebaixamento.

O clube paulista e o Vasco alegam que a CBF foi contra o próprio regulamento. A CBF, por outro lado, argumenta que tem a prerrogativa de mexer no calendário como quiser, por ser a organizadora da competição.

O caso foi parar no STJD, que ainda não se manifestou sobre o pedido dos clubes (Vasco e Corinthians) de desfazer a alteração da CBF.