Ídolo do Grêmio, Geromel anuncia sua aposentadoria do futebol ao fim do ano

Na manhã desta terça-feira, o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, anunciou em coletiva de imprensa que irá se aposentar do futebol ao fim da temporada. Aos 39 anos, o defensor irá encerrar sua carreira sendo um dos grandes ídolos do Tricolor Gaúcho e tendo como grande conquista o título da Libertadores de 2017.

Mesmo restando dois meses para o final do ano, Geromel já quis se antecipar e comunicar os torcedores gremistas. Além disso, garantiu que irá continuar empenhado nos jogos restantes.

"Estou comunicando para vocês que vou me aposentar no final do ano. Como sempre tive muito respeito e carinho pelo torcedor, gostaria que eles soubessem por mim e, no final do ano, encerro minha carreira", afirmou.

"A imprensa não acompanha os treinos aqui diariamente, a torcida não consegue saber tudo que acontece. Sei que ainda faltam dois meses para terminar o ano e vou continuar fazendo meu melhor, assim como fiz nessa última década pelo Grêmio, para ajudar no que for possível. Eu gostaria de comunicar a todos que essa é minha decisão final. Converso bastante com a direção, com a comissão técnica e todo mundo já está sabendo dessa situação", concluiu.

O zagueiro ainda revelou na coletiva que sua ideia era parar já no meio do ano, devido às diversas lesões que vinha enfrentando. Porém, por conta de uma contusão no braço, na qual teve que passar por cirurgia, e das enchentes no Rio Grande do Sul, o defensor se comprometeu a ajudar o clube nesse momento de transição e continuar até o fim do ano.

Geromel soma mais de 400 jogos e diversos títulos em sua passagem longeva no Imortal. O atleta foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Além disso, conquistou o hepta Campeonato Gaúcho e foi tetra campeão da Recopa Gaúcha.

Com a camisa do Tricolor Gaúcho, o zagueiro também pôde contribuir ofensivamente com 15 gols e seis assistências. O jogador figurou entre os principais defensores do Brasil por diversos anos, o que possibilitou disputar a Copa do Mundo de 2018 com a Seleção Brasileira.

Além do Grêmio, Geromel também teve passagens por alguns times da Europa: Chaves e Vitória SC (Portugal), Colônia (Alemanha) e Mallorca (Espanha).