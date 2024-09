Palmeiras não alcançava seis vitórias seguidas no Brasileirão desde 2022

Com a vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado, no Estádio Brinco de Ouro, o Palmeiras alcançou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Verdão conseguiu este feito foi em 2022, entre julho e agosto.

Na ocasião, o Palmeiras venceu o Cuiabá (1 a 0), o América-MG (1 a 0), o Internacional (2 a 1), o Ceará (2 a 1), o Goiás (3 a 0) e o Corinthians (1 a 0). Desta vez, as vítimas da equipe de Abel Ferreira foram: São Paulo (2 a 1), Cuiabá (5 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Criciúma (5 a 0), Vasco (1 a 0) e Atlético-MG (2 a 1).

Além disso, contra o Atlético-MG, o Verdão chegou aos oito jogos de invencibilidade na competição. A última vez que a equipe conseguiu o feito foi entre abril e junho de 2023, quando obteve 10 partidas consecutivas sem perder.

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Palmeiras é um dos grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro de 2024. O Alviverde é o segundo colocado da tabela, com 56 pontos conquistados, um atrás do líder Botafogo.

Buscando manter a boa sequência, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando enfrentará o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 29ª rodada da liga nacional.

Para este confronto, Abel Ferreira ainda ganhará dois reforços: Richard Rios e Zé Rafael, que cumpriram suspensão contra o Galo, voltam a ficar à disposição. Por outro lado, Marcos Rocha, Mayke e Estevão devem seguir fora.