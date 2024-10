Novorizontino ganha da Ponte Preta e retoma liderança da Série B

Na noite desta segunda-feira (30), o Novorizontino ganhou da Ponte Preta, por 2 a 1, pela 29ª rodada da Série B, no Jorjão. Com o triunfo, os donos da casa retomaram a liderança.

Com 54 pontos, o time de Eduardo Batista está na ponta, com um a mais do que o Santos, vice-líder. Por outro lado, a Macaca tem 32, a dois do CRB, primeiro time na zona de rebaixamento.

Em seu próximo compromisso, o Novorizontino enfrenta o Amazonas FC, às 21h30 (de Brasília) dessa sexta-feira, na Arena da Amazônia. Já a Ponte Preta duela contra o Botafogo-SP, às 17h desse sábado, no Moisés Lucarelli.

O jogo

Aos três minutos, o Novorizontino aproveitou a desatenção da defesa da Ponte Preta. Após vacilo de Joílson, o atacante Neto Pessoa cabeceiou e fez o goleiro Pedro Rocha virar apenas espectador esperando a bola chegar ao fundo do gol.

Pouco depois, a Ponte respondeu, mas Gabriel Novaes cabeceou para fora. Na sequência, os mandantes ampliaram, mas o tento foi anulado por impedimento de Rodolfo.

Com a pressão do Novorizontino, não demorou para sair mais um gol. Após cobrança de escanteio, Neto Pessoa cabeceou para o fundo do gol, aos 37 minutos. Já nos acréscimos, a equipe teve um pênalti a seu favor para fazer 3 a 0, mas Pedro Rocha pulou no canto certo para impedir a conversão de Rodolfo.

No segundo tempo, a Ponte Preta partiu ao ataque em busca do empate. Em cobrança de falta de Dodô, Jordi fez grande defesa. Pouco depois, o goleiro não foi capaz de defender, mas o impedimento do camisa 8 marcado e o tento anulado.

A pressão deu resultado, aos 29 minutos, quando Iago Dias completou bela jogada da Ponte para o fundo das redes. Em resposta, o volante Dudu acertou a trave. Apesar do esforço da Macaca, o placar terminou em 2 a 1.