Medina vai a clássico do Real Madrid e detona atos racistas: 'Nojento'

O surfista Gabriel Medina assistiu ao clássico Atlético x Real Madrid do último domingo (29) in loco e acusou comportamentos racistas de torcedores no estádio Metropolitano.

O que aconteceu

Medina disse que nunca havia presenciado tais atos no meio da torcida: "Nojento". O surfista, esteve na arquibancada, fez o desabafo nas redes sociais.

Ele, no entanto, não deu detalhes de quais ofensas racistas presenciou no local, nem quem foram os alvos. O brasileiro acrescentou que o episódio foi "assustador".

Nojento de quanto (sic) racistas são esses caras da torcida. Nunca presenciei isso de perto. É assustador que exista gente assim. Gabriel Medina

Medina é amigo dos jogadores brasileiros do Real Madrid, como Vini Jr e Rodrygo. Além de seu relato, ainda não foram registrados casos de racismo na partida, mas o duelo ficou paralisado por dez minutos por objetos atirados no gramado pela torcida mandante.

Racismo no futebol espanhol

Vini Jr durante jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol Imagem: Soccrates Images/Getty Images

Vini Jr vem sendo vítima de recorrentes ataques racistas na Espanha. O brasileiro sofre perseguição de torcidas de uma série de times adversários, e diversos casos já foram registrados nos últimos anos.

O atacante, inclusive, foi alvo de uma campanha de ódio promovida por torcedores do Atleti para o clássico. Nos últimos dias, um grupo instigou que colchoneros fossem ao jogo com máscaras para poderem xingar o brasileiro sem serem reconhecidos. A campanha feita nas redes sociais foi chamada de #MetropolitanoConMascarilla.

A LaLiga anunciou tolerância zero e disse que pediria prisão imediata dos organizadores da ação. A LaLiga repudiou a campanha discriminatória e destacou que não tolerará tal comportamento. Em comunicado, afirmou que trata-se de um crime e que prejudica a imagem do esporte e do país.

Torcedores do Atlético de Madri criaram uma nova "música" para Vini na partida. "Vini Jr. é diferente", diz a letra. Está é uma nova versão, já que, em março, colchoneros entoaram o cântico racista "Vini Jr. é um chimpanzé" antes do jogo contra a Inter de Milão, pela Champions League.