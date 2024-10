Botafogo anuncia primeiro patrocinador exclusivo da equipe feminina

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira a empresa de moda online Shein como patrocinadora exclusiva da equipe de futebol feminino - acordo é válido até 2025. A estreia da marca na camisa será neste sábado, às 15 horas (de Brasília), diante do Serra Macaense, pelo Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos.

"Estamos sempre atentos ao mercado em busca de grandes empresas que valorizem e se alinhem com o propósito do Botafogo. A parceria com a Shein é a primeira exclusiva na era SAF para as nossas Gloriosas e faz parte da nossa estratégia de valorização do futebol feminino. Estamos muito animados com esse acordo, que não apenas eleva o futebol feminino do Botafogo, mas também reforça nosso compromisso com o empoderamento feminino", disse Paula Young, head de ativações comerciais do clube.

Além do logotipo na camisa das atletas, o acordo prevê uma série de ações com a Shein, que terá sua marca exposta no ônibus da equipe, no painel de entrevistas e na sinalização de campo durante as partidas. Os parceiros ainda irão realizar posts conjuntos nas redes sociais, através dos perfis oficiais do clube e da empresa.

O acordo com a empresa de moda ocorre em um momento de reestruturação do futebol feminino do Botafogo. A equipe carioca acabou sendo rebaixada na última edição do Brasileirão feminino.