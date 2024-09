Vasco sai na frente, mas cede empate ao Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

O Vasco saiu na frente, mas caiu de produção no segundo tempo e levou o empate do Cruzeiro: 1 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina ainda lidou com o contratempo de jogar com um homem a menos depois de ter levado a igualdade. Mateus Carvalho foi expulso aos 32 minutos do segundo tempo.

Vegetti mostrou o conhecido faro de artilheiro e colocou o Vasco em vantagem no primeiro tempo. Entretanto, o Cruzeiro aumentou o ritmo na etapa final, foi superior e chegou ao empate, com o zagueiro Zé Ivaldo. Com um jogador a menos, o clube carioca conseguiu segurar o resultado.

O Vasco, agora, amarga três rodadas sem vencer no Brasileirão (empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras). O time teve outra notícia ruim em Belo Horizonte: o atacante David saiu lesionado no começo do jogo.

Com 36 pontos em 27 jogos, o Vasco está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, atrás justamente do Cruzeiro, oitavo colocado com 43 pontos.

O Vasco, agora, abre a semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético-MG, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena MRV. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Juventude, sábado, às 21h (de Brasília), em São Januário. O Cruzeiro, por sua vez, visita o Fluminense, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Publicado por @brasileirao Ver no Threads

O duelo

O técnico Rafael Paiva fez mudanças no Vasco e promoveu o retorno de Philippe Coutinho ao time titular, no lugar de Payet. Puma Rodríguez, João Victor, Mateus Carvalho e Emerson Rodríguez também ganharam chance entre os 11 iniciais.

O Cruzeiro levou perigo logo no primeiro minuto. Kaio Jorge arriscou de longe e viu Léo Jardim mandar para escanteio. O Vasco teve de fazer a primeira mudança logo aos 12 minutos. David sentiu o joelho esquerdo e deu lugar a Jean David.

O Vasco chegou bem aos 20 minutos. Jean David achou Mateus Carvalho na área. Ele finalizou no canto, mas Cássio defendeu. Aos 26, Coutinho recuperou a bola, avançou e chutou da entrada da área, mas errou o alvo.

Aos 37, Lautaro fez boa jogada e rolou para Kaio Jorge, na área. Ele, entretanto, errou o alvo e mandou para fora. O Vasco abriu o placar aos 40 minutos. Após rebote de jogada de escanteio, Puma emendou e achou Hugo Moura. O volante finalizou, mas parou em Cássio. Vegetti não perdoou e completou o rebote: 1 a 0 no Mineirão. O Gigante da Colina, assim, foi para o intervalo em vantagem.

O Cruzeiro pressionou o Vasco no começo da etapa final. O empate saiu aos 14 minutos, após cobrança ensaiada de escanteio. O zagueiro Zé Ivaldo ganhou pelo alto e fez 1 a 1 no Mineirão.

Aos 15, Rafael Paiva colocou Paulo Henrique e Sforza. Saíram Hugo Moura e Coutinho, respectivamente. O Cruzeiro teve chance para virar aos 20 minutos. Kaio Jorge cruzou da direita, mas Lautaro furou e perdeu a oportunidade.

O Vasco fez Cássio trabalhar aos 28 minutos. Emerson Rodríguez levou a bola para o meio e chutou. O goleiro do Cruzeiro defendeu com segurança. O Gigante da Colina ficou com um jogador a menos a partir dos 32 minutos. Mateus Carvalho disputou lance com Matheus Henrique e, de carrinho, acertou a perna do rival. Ele levou o vermelho diretamente. Paiva colocou Galdames no lugar de Jean David.

O Cruzeiro não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Léo Jardim salvou o Vasco aos 50 minutos. O Gigante da Colina, assim, segurou o empate no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1X1 VASCO

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)



Data: 29/09/2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (MG) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)



Cartão amarelo: João Victor, Léo e Emerson Rodríguez (Vasco)



Cartão vermelho: Mateus Carvalho (Vasco)



Gols:



Cruzeiro: Zé Ivaldo, aos 14? do 2ºT



Vasco: Vegetti, aos 40? do 1ºT

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique e Mateus Vital (Peralta); Lautaro Díaz, Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Eduardo Barros.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Paulo Henrique), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Sforza); Emerson Rodríguez, David (Jean David e depois Galdames) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.