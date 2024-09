Retrô vence Anápolis, reverte desvantagem e é campeão da Série D do Brasileirão

O Retrô-PE sagrou-se campeão da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (29). A equipe venceu o Anápolis por 3 a 1, na Arena Pernambuco, e reverteu a derrota de 2 a 1 sofrida na partida de ida. Desse modo, o time da casa conquistou sua primeira taça nacional na história.

O Retrô inaugurou o marcador aos 13 minutos com gol de Júnior Fialho. Porém, ainda na primeira etapa, o Anápolis deixou tudo igual e passou a estar novamente em vantagem no agregado, após Magno balançar as redes aos 22 minutos.

Os outros dois gols da equipe pernambucana saíram na etapa complementar. Aos 5 minutos, Franklin Mascote marcou o segundo do Retrô e, aos 23, João Pedro fechou a conta e garantiu o título.

Na primeira fase, o Retrô somou 26 pontos e finalizou em segundo lugar no grupo 4, ficando atrás do Itabaiana, que também obteve 26 pontos, mas superou o Retrô no saldo de gols (10 contra 9). No geral, a campanha do Retrô foi apenas a décima melhor da primeira fase.

Na fase de mata-mata, o Retrô eliminou todos os seus adversários nos pênaltis. Casos de América-RN (segunda fase), Manauara (oitavas), Brasiliense (quartas) e Itabaiana (semifinais).

Além de Retrô e Anápolis, o Maringá e o Itabaiana garantiram o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. A promoção desses clubes acabou beneficiando seus rivais locais, e Goianésia, Central e Cianorte ocuparão suas vagas na Série D do Brasileiro de 2025.