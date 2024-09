Ramón Díaz critica nível do clássico: 'Um dos piores que participei'

O técnico Ramón Díaz não gostou do que viu na derrota do Corinthians para o São Paulo por 3 a 1, neste domingo, no estádio Mané Garrincha. Em coletiva de imprensa, o comandante disse que esse foi um dos piores clássicos que participou, questionando o nível técnico do duelo.

O treinador corintiano lamentou as expulsões que acabaram condicionando o andamento do Majestoso. Fagner foi expulso na reta final do primeiro tempo por pênalti em Calleri, enquanto André Ramalho deixou a partida no começo da segunda etapa por cotovelada em Luciano.

"Sei que a torcida não está satisfeita, é uma lástima a ação do penal aos 47 minutos. Não havia superioridade no clássico, era um jogo de poucas ocasiões, foi um dos piores clássicos que participei, praticamente não se jogou, com muitos erros. Seguramente vamos tratar de nos recuperar, já que quarta já jogamos. Qualquer coisa que passa taticamente é nossa responsabilidade e assumimos, como sempre foi. Creio que o time vinha em um grande momento nas copas, no Brasileiro, competindo. Mas hoje não fizemos um grande jogo, não gostei da equipe. Seguramente temos que melhorar", comentou Ramón.

"Me parece que no primeiro tempo os dois times não foram bem, o São Paulo praticamente não finalizou, só o pênalti. Então a partida em si foi feia, não se criou situações. No segundo tempo, com a expulsão, mudamos taticamente, o time foi agressivo, tivemos chance com Romero, poderíamos ter feito o gol. Mas no momento em que o Corinthians estava melhorando veio outra expulsão, e aí o jogo terminou", complementou.

O treinador argentino aproveitou para criticar a torcida única nos clássicos que envolvem os times do estado de São Paulo. Na visão de Ramón, isso prejudica a atmosfera das partidas.

"Quando se joga um tipo de jogo como esse e só vai a torcida local... Isso não existe em nenhuma parte do mundo, só aqui. É lindo que as duas torcidas mostrem seu poder. Isso tem que mudar. Se existe uma grande rivalidade, é uma lástima que não se possa ver um grande espetáculo de duas torcidas. Torço para que isso mude no futuro", adicionou.

Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na 17ª posição do Brasileiro, com 28 pontos. A equipe volta a entrar em campo pela liga nacional no próximo sábado, contra o Internacional, na Neo Química Arena. Antes disso, na quarta, o alvinegro visita o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil.