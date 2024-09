Vasco segura pressão com um a menos e empata com o Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro e Vasco empataram por 1 a 1 em jogo elétrico disputado na noite deste domingo (29), no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Pirata abriu o placar aos 40min do primeiro tempo em mais um gol de puro oportunismo, chegando assim à vice-liderança da artilharia do Brasileirão, com nove gols.

O Cruzeiro chegou ao empate com Zé Ivaldo, aos 14min da etapa final, finalizando de cabeça no cantinho após cruzamento na medida de Barreal.

A Raposa ficou com um homem a mais em campo aos 32min do segundo tempo e pressionou o Vasco no fim do jogo, mas não conseguiu a virada. A torcida reconheceu o esforço e aplaudiu os jogadores após o apito final mesmo com a igualdade.

A notícia ruim do jogo ficou por conta de David, do Vasco, que saiu chorando de campo no começo do primeiro tempo e preocupa. Ele prendeu a perna no gramado, sentiu o joelho e passará por exames para saber a gravidade da lesão.

Com o resultado, o Vasco chega a três jogos sem vitória no Brasileirão. O time alcança os 36 pontos e ao menos ganha uma posição na tabela, ultrapassando o Galo e assumindo o nono lugar. O Cruzeiro aparece logo na frente, em oitavo, agora com 43 pontos.

O Cruzeiro agora tem outro carioca pela frente. Na quinta-feira (3), duela com o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Vasco segue em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira (2), às 19h15, na Arena MRV, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Como foi o jogo

Fernando Diniz, suspenso, não esteve no banco de reservas (foi substituído pelo auxiliar Eduardo Barros) do Mineirão, mas o estilo de jogo do ex-técnico da seleção brasileira já se mostrou evidente no time cruzeirense. Ainda com falhas na construção de jogadas, a Raposa encontrou dificuldades para executar o que o treinador prega, apesar de boas oportunidades finalizadas por Kaio Jorge no primeiro tempo.

O Vasco, por sua vez, marcou forte no primeiro tempo e soube aproveitar a grande oportunidade que teve, mais uma vez contando com o faro de gol de Vegetti, que abriu o placar pouco antes do intervalo aproveitando rebote.

Atrás no placar, o Cruzeiro voltou melhor na etapa final e cresceu especialmente após a entrada de Barreal. Em um segundo tempo elétrico e cheio de oportunidades no Mineirão, a Raposa chegou ao empate em jogada ensaida de escanteio e linda cabeceada de Zé Ivaldo.

O Cruzeiro seguiu pressionando, ainda mais depois da expulsão de Mateus Henrique, mas não conseguiu a virada, para decepção dos torcedores no Mineirão.

Gols e lances importantes

Espalma, Léo Jardim! Kaio Jorge acertou uma bomba de fora da área logo no segundo minuto de jogo e obrigou uma grande defesa do goleiro vascaíno, que espalmou para fora.

David sai de maca e chora. O atacante vascaíno prendeu a perna no gramado após cometer falta em Mateus Vital e sentiu o joelho. Ele saiu de campo chorando logo aos 12min de jogo e foi levado de maca para os vestiários.

Cássio! Aos 20min, Jean David correi até a linha de fundo e tocou para trás. Mateus Carvalho, com liberdade na área, arriscou o chute rasteiro e mandou no canto direito do goleiro cruzeirense, que se esticou e encaixou a bola sem dar rebote.

Kaio Jorge perde boa chance. Aos 37min, Lautaro ganhou na corrida de Léo, invadiu a área e optou por ajeitar para Kaio Jorge finalizar. O atacante pegou mal na bola e desperdiçou grande chance.

1 a 0. Após cobrança de escanteio, a defesa do Cruzeiro afastou e Puma chutou de primeira no rebote. A bola foi em direção a Hugo Moura, que finalizou na pequena área para defesa de Cássio. No rebote, Vegetti empurrou para as redes, aos 40min. O VAR validou o gol após checar possíveis impedimentos.

1 a 1. Em jogada ensaiada aos 14min do segundo tempo, o Cruzeiro cobrou escanteio curto, e Barreal —que havia acabado de entrar— cruzou na medida para Zé Ivaldo ganhar pelo alto e cabecear no cantinho.

Tá fora! Aos 32min, Mateus Carvalho recebeu o vermelho direto após entrar com a sola na direção da perna de Matheus Henrique. O jogador se descontrolou com a marcação e precisou ser contido pelos companheiros.

Salva, Léo Jardim! Peralta arriscou chute perto da entrada da área e a bola resvalou em Sforza, mas o goleiro vascaíno se esticou e fez linda defesa.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 X 1 Vasco

Data: 29 de setembro de 2024 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (VAR Fifa - SP)

Cartões amarelos: João Victor e Léo (Vasco)

Cartão vermelho: Mateus Carvalho (Vasco)

Gols: Vegetti, aos 41min do primeiro tempo; Zé Ivaldo, aos 14min do segundo tempo

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique e Mateus Vital; Lautaro Díaz, Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Eduardo Barros

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura (Paulo Henrique), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Sforza); David (Jean David) (Pablo Galdames), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva