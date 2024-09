Caixinha lamenta queda do Bragantino contra o Juventude após intervalo

O Red Bull Bragantino saiu do jogo contra o Juventude em Caxias do Sul com um ponto. Para o técnico Pedro Caixinha, a sorte do time paulista poderia ter sido diferente se não houvesse uma mudança da postura no começo da etapa complementar.

"Nós entramos muito desligados (no segundo tempo), entramos muito pouco intensos", definiu o treinador, em entrevista coletiva. "Por isso, sofremos o gol na bola mais usada pelo Juventude, um lançamento longo", acrescentou.

Caixinha considera que o Bragantino dominou as ações no primeiro tempo. E, a partir do momento em que levou o gol na etapa complementar, o time paulista precisou adotar uma postura mais ofensiva. "Acreditamos até o fim e fomos premiados", elogiou sobre a busca pela igualdade no placar.

O empate manteve o Bragantino em posição intermediária na classificação. Na visão de Pedro Caixinha, a meta é seguir acreditando em uma arrancada na reta final do Brasileirão. "Vamos sempre olhar para cima", avisou.