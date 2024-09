Abel ressalta confiança em Fabinho e o mantém em planos para 2025: "Não abdico"

O meio-campista Fabinho ganhou oportunidade como titular no Palmeiras, neste sábado, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o Verdão venceu por 2 a 1 e colou na liderança. O técnico Abel Ferreira destacou as qualidades do camisa 35 e garantiu que conta com a Cria da Academia para 2025.

"Já há muito tempo estamos preparando a próxima temporada e ele é um dos jogadores que não abdico. Trabalha conosco desde que chegamos, faz mais ou menos quatro anos. E o Fabinho faz parte desse núcleo que sempre fizemos de jogadores que vem treinando de forma regular conosco. Em determinada altura, diziam que o treinador não gostava da base. Basta olhar para o histórico dessa comissão técnica, não é de jogo, do tempo do Braga, Paok e aqui, ainda mais pelas vendas que se fazem. É um trabalho de base muito bem feito, mas é preciso ter coragem para estar em uma equipe que luta por títulos", disse.

Com a oportunidade diante do Galo, Fabinho chegou a seu quinto jogo consecutivo na temporada, sua maior sequência até o momento. O volante atuou em 23 partidas, sendo cinco como titular e o restante saindo do banco de reservas. Ele ainda tem um gol marcado, em clássico contra o Corinthians.

"O Fabinho é um jogador certinho, consistente, que pode jogar (nas posições) de 5 e 8. É um jogador que entende e tem fluidez do jogo. Conto para jogar quando for precisou ou para estar no banco e entrar quando for preciso. Infelizmente temos jogos de semana a semana, mas há um tempo atrás tínhamos muitos jogos. É um jogador que acrescenta e dá soluções ao meio-campo e tem sido um jogador consistente e isso é gratificante para nós. É um dos jogadores que queremos muito contar com eles", avaliou.

E, da base, não é só Fabinho que segue nos planos de Abel. O treinador também citou o zagueiro Vitor Reis, que voltou a jogar depois de ficar dois jogos no banco de reservas. O camisa 44 havia conquistado uma sequência meio à lesões de Murilo, mas depois acabou sofrendo um edema na coxa direita.

"Estamos colocando o Vitor em jogos decisivos. Quando Luan saiu, não contratamos ninguém. Se calhar, em outro clube, qualquer outro treinador iria pedir um jogador experiente. Mas sabemos o que é que queremos para o clube e apostar na formação é algo que fazemos de forma pensada e gradual. Sabemos tudo o que passa na formação através do Castanheira", finalizou.

Após boa atuação, Fabinho busca ter mais minutos no Palmeiras e pode ganhar nova chance no próximo sábado, quando o Verdão enfrenta o Red Bull Bragantino. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).