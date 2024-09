Time sub-17 do São Paulo vence Juventus pela ida das quartas de final do Paulista

Na ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-17, o São Paulo visitou o Juventus no estádio Conde Rodolfo Crespi e venceu por 2 a 0. Gustavo marcou os dois gols da partida realizada nesta manhã de sábado.

O Tricolor entrou em campo com a seguinte escalação: João Nazari; Well, Igão, Hugo e Nicolas; Bezerra, Polin e Pedro Ferreira; Tetê , Gustavo e Lucca. Kerlon, Samuel, Carneiro, Takada, Thierry e Ariel entraram ao decorrer do confronto.

Com o resultado, o São Paulo pode perder por até um gol de diferença para o time da Mooca que já garante a classificação às semifinais da competição estadual. A partida de volta está marcada para o sábado que vem (5), às 11h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia.

O São Paulo começou dominando a partida e abriu o placar logo aos seis minutos. Após cruzamento de Nicolas, Gustavo apareceu para cabecear para o fundo do gol.

O segundo gol veio já na segunda etapa, também com seis minutos no relógio. Após confusão na área, Gustavo aproveitou a sobra e finalizou no canto esquerdo do gol, garantindo a vitória Tricolor.