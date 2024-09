Rodrigo Varanda: 'Sou um monstro na bola, mas quero estar com meus filhos'

A decisão de se aposentar do futebol aos 21 anos vinha sendo amadurecida por Rodrigo Varanda nas últimas semanas até que ele resolveu tornar pública a resolução em suas redes sociais. Para o atacante, a maior motivação é poder ficar mais perto dos dois filhos, além de cuidar de sua saúde mental.

Quero cuidar deles. Passei muito tempo longe por causa do futebol. Tenho uma menina de 6 anos e um menino de 2. Eu sei que sou um 'monstro' na bola, mas, por enquanto, quero estar perto deles.

Rodrigo Varanda ao UOL

O agora ex-atleta, que começou sua trajetória na base do Corinthians e se destacou ao marcar um gol no clássico contra o Palmeiras no Paulistão de 2021, não conseguiu se firmar no time principal e passou por empréstimos para clubes como São Bernardo, Chapecoense, Akritas Chlorakas (Chipre), América-MG e Clube Desportivo Santa Clara (Portugal).

Rodrigo Varanda ex-jogador Corinthians Imagem: Reprodução: Arquivo Pessoal

Ele se mostrou incomodado com os boatos sobre seu comportamento fora de campo. "Outra coisa que me fez parar é que dizem que faço coisas que não faço, e isso chateia. Eu bebo no meu dia de folga, como a maioria dos jogadores. As pessoas falam que sou louco, mas eu sou o Rodrigo, pai de dois filhos", avisa.

Varanda reconhece que chegou a ter problemas na base do Corinthians, principalmente com horários. "O clube dizia que eu estava bebendo, mas era mentira. Eu simplesmente não colocava o despertador", conta.

Essa fama de "maluco" conviveu um pouco com o jogador em sua trajetória no esporte. "Sempre falaram que eu gostava de balada, de beber. Muitas pessoas acham que sou louco, mas nunca usei drogas. Minha relação com as mães dos meus filhos é boa. Disseram que eu faltava nos treinos no Santa Clara, mas isso é mentira", explica.

Alguns relatos apurados pela reportagem no Clube Desportivo Santa Clara, de Portugal, dão conta que o atleta já apresentava sinais de falta de compromisso, talvez pelo desgaste da vivência no mundo do futebol, mas que a aposentadoria foi uma surpresa, mesmo com o suporte psicológico que o clube oferece

Muitos apostavam que ele teria uma carreira promissora, mas a decisão de parar não vai impactar o futuro dos seus filhos, segundo o próprio Varanda acredita.

Rodrigo Varanda ex-jogador Corinthians Imagem: Reprodução: Arquivo Pessoal

"Para eles não muda nada, muda para mim. O mais importante não é ser rico, milionário, o mais importante é ficar com os meus filhos e com a minha família. Todos me apoiaram. Eu sou mais feliz com muito dinheiro ou com os meus filhos?"

Como tudo é muito recente, Varanda evita falar sobre o futuro. Diz que não pretende voltar a jogar futebol profissionalmente, mas que adora a várzea. E dá pistas sobre os próximos passos. "Só quero ser normal, desfrutar da internet, talvez como blogueiro, e mostrar a minha cara. Eu amo futebol, mas sou feliz sem futebol também e quero ser quem eu sou".

Sobre como planeja se sustentar sem o futebol, Varanda revelou suas paixões e projetos pessoais. "Tenho um apartamento e um projeto com amigos que ainda não posso revelar, mas não é com futebol. Meu pai me apoia e minha família inteira está comigo. Sei que vou trabalhar, mas não vou ser CLT. Talvez eu volte ao futebol, quem sabe. Nunca devemos dizer nunca."

Varanda não descarta a possibilidade de um dia voltar ao futebol profissional, mas este não é o foco no momento. "Pelo futebol que eu tenho, teria chances em times. Mas pelo histórico, por coisas que não fiz, os clubes não vão aceitar. Estou tranquilo. Sou vaqueiro, gosto de tudo, principalmente música e futebol", conclui.