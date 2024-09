Osasuna x Barcelona: saiba onde assistir e mais detalhes do confronto pelo Campeonato Espanhol

Na tarde deste sábado, a oitava rodada do Campeonato Espanhol ganhará sequência. Invicto e com 100% de aproveitamento, o Barcelona visita o Osasuna a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra.

Onde assistir: A partida será transmitida pela ESPN, na televisão fechada, e também pela plataforma de streaming Disney+.

Campanhas no Espanhol até o momento

Osasuna: O Osasuna figura na sétima posição de La Liga, com 11 pontos, e faz campanha de três vitórias, dois empates e duas derrotas. Em seu último jogo, empatou sem gols com o Valencia fora de casa.

Barcelona: O Barcelona, por sua vez, é o atual líder da competição, com 21 pontos. O time catalão soma sete vitórias em sete rodadas e, na última quarta-feira, venceu o Getafe por 1 a 0 dentro de seus domínios.

Prováveis escalações

Osasuna: Sergio Herrera; Jesús Areso, Boyomo, Jorge Herrando e Bretones; Moncayola, Lucas Torró e Oroz; Rúbem Peña, Moi Gómez e Raúl García.



Técnico: Vicente Moreno

Barcelona: Inaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Casadó e Eric García; Raphinha, Pedri e Lamine Yamal; Lewandowski.



Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

Guillermo Cuadra Fernández será o responsável por apitar o confronto.