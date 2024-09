Brasil ganha 14 medalhas no Sul-Americano sub-23 de atletismo

A prova dos 1.500 m rasos foi o destaque para o Brasil no 11º Campeonato Sul-Americano sub-23 de atletismo nesta sexta-feira, no Estádio Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga (Colômbia). Leonardo Santos de Jesus, representante do Pinheiros-SP, sagrou-se campeão com 3min43segg55, novo recorde do campeonato - a marca anterior pertencia ao chileno Carlos Díaz há uma década.

O brasileiro Janio Marcos Varjão ficou com a medalha de bronze. O paraguaio Ericky Manoel dos Santos ficou com a prata.

Leonardo, de 22 anos, que treina com Clodoaldo Lopes do Carmo, já tinha duas medalhas de prata nos 1.500 m e agora levou o ouro com o recorde da competição e também a sua melhor marca pessoal para a distância. Este ano, foi campeão brasileiro dos 800 m no Troféu Brasil e no Brasileiro Sub-23 nos 1.500m e nos 800m.

Mais resultados

O Brasil começou bem a disputa, que prossegue até este domingo (29/9), conquistando 14 medalhas: 3 de ouro, 4 de prata e 7 de bronze.

A outra medalha de ouro do primeiro dia de competições veio com Vanessa Sena dos Santos no salto em distância, com 6,22m, numa dobradinha brasileira com Rayssa Romão Rodrigues, com 6,06m.

Com um sprint no final, a brasileira Núbia de Oliveira Silva ficou com o título sul-americano dos 10.000 m (35min37seg51).

Gabi Muniz ficou com a medalha de prata nos 20.000m marcha atlética (1h43min54), atrás da colombiana Natalia Pulido e à frente da boliviana Inés Hualpa.

Na prova de salto com vara, Andreas Lothar Kreiss conquistou a medalha de prata com 5,10m. O ouro foi para Ricardo Montes, da Venezuela, enquanto o bronze ficou com Cristóbal Núñez, do Chile.

No lançamento do disco, o Brasil colocou dois atletas no pódio - Mateus Alvares ficou com a prata (55,83 m) e Alberto Rodriguez com o bronze (53,20 m).

Confira abaixo as conquistas brasileiras no evento:

Ouro



Leonardo Santos de Jesus (EC Pinheiros-SP) - 1.500 m



Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico) - salto em distância



Núbia de Oliveira Silva (Instituto Esporte Atenção e Formação-BA) - 10.000 m

Prata



Gabriela Muniz (CASO-DF) - 20.000m marcha atlética



Rayssa Romão Rodrigues (Associação Prudentina de Atletismo-SP) - salto em distância



Andreas Lothar Kreiss (Associação Prática de Atletismo Jaraguá do Sul-SC) - salto com vara



Mateus Alvares Torres (Praia Clube-Exército-Futel-MG) - lançamento do disco

Bronze



Jânio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças Associação de Atletismo- MT)



Mirelle Leite da Silva (EC Pinheiros-SP) - 1.500m



Revezamento 4x400m misto - Brasil (Jadson Erick Soares Lima, Camille Cristina de Oliveira, Caio Vinicius Silva e Erica Geni Cavalheiro Barbosa)



Vinicius Darolt Avancini (ACARISUL-SC) - arremesso do peso



Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-RS) - 100m



Hygor Bezerra de Brasil (Projeto Atletismo Campeão-PE)- 100m



Alberto Rodrigues dos Santos (Associação Cultural Nipo Brasileira de Araçatuba -SP) - lançamento do disco.