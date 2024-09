Fernando Diniz analisa estreia no Cruzeiro e vê "classificação merecida" na Sul-Americana

Na estreia de Fernando Diniz no comando técnico, o Cruzeiro ficou no empate em 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, mas garantiu a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana. Após o jogo desta quinta-feira, no Mineirão, o novo treinador da Raposa analisou o confronto.

Para ele, o jogo foi dividido em duas etapas: antes e depois da expulsão de Lucas Romero. Aos 14 minutos do segundo tempo, o jogador fez falta no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo.

"De fato a expulsão mudou muito o que era o jogo, gostei da equipe na parte de construção, se pecamos em algo foi porque criamos muitas chances, poderia ter deixado o placar um pouco mais folgado. Depois da expulsão ficou difícil por conta da característica que o jogo estava. Eles já tinham feito isso no Paraguai, de colocar centroavantes altos. Então, para você sustentar a bola aérea com um jogador a menos, ia ficar mais difícil. Não conseguimos subir a marcação, então tivemos que marcar em um bloco mais baixo. Mas gostei da equipe, conseguiu se ajustar da maneira que dava. Foi uma classificação merecida", disse.

Fernando Diniz também elogiou bastante a equipe do Cruzeiro, alegando que os jogadores fizeram tudo o que ele havia planejado.

"Na realidade, a coisa mais importante para mim no futebol não é a parte tática, embora pareça. Das coisas que eu queria eles fizessem, eles fizeram no jogo. Espero que no jogo diante do Vasco eles consigam melhor ainda mais. Foi um time que teve muita vontade, todo mundo correu muito. Foram muito corajosos e tentaram fazer até mais do que precisava, foram muito solidários. Qual a cara do time? É essa a cara que quero para o Cruzeiro. Desde essa primeira partida até a última que eu estiver aqui", falou.

Nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrentará o Lanús, da Argentina, que conseguiu a classificação após bater o Independiente Medellín nas quartas de final.

Agora, no entanto, o Cruzeiro vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), a Raposa receberá o Vasco no Mineirão, em jogo válido pela 28ª rodada.