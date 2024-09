Felipão recebe presente de Abel em encontro no CT do Palmeiras e elogia treinador

Importantes figuras na história do Palmeiras, Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari se encontraram na última quarta-feira em gravação de podcast produzido pelo clube. Atual comandante do Verdão, Abel "invadiu" a entrevista e presenteou Felipão com uma garrafa de vinho em uma caixa especial com dedicatória.

Momentos antes de Abel chegar na frente das câmeras, Felipão relembrou o período em que treinou a seleção de Portugal, onde trabalhou com Abel Ferreira, na época lateral direito. Ele não chegou a atuar, mas participou de um período de treinos. Scolari fez uma breve comparação de Abel jogador e treinador e elogiou o trabalho do português no comando do Palmeiras.

"Uma coisa que falo a todas as pessoas. O Abel desde que foi convocado pela seleção mostrava interesse pelo futebol e pelas coisas do futebol. Ele era profissional, companheiro de grupo. Mesmo não sendo titular dava estimulo e mostrava outras nuances do futebol a jogadores que as vezes se passavam. O Abel sempre foi desse tipo", contou.

"Ele teve oportunidade e duas vezes de estar na seleção de Portugal e foi tranquilo. Ali eu via, e quando eu ouvi que o Abel veio para cá - e faz um papel maravilhoso -, que soube que realmente o Abel que tinha sido meu jogador na seleção portuguesa é o mesmo Abel que é técnico hoje: preocupado com uma série de detalhes dentro e fora de campo. Um trabalho espetacular", seguiu.

Abel também não deixou de agradecer a Felipão pelo trabalho feito na seleção de seu país. Para o técnico do Palmeiras, Scolari foi o responsável pela união da seleção portuguesa na época.

Felipão aproveitou o papo para revelar que já ouviu comparações entre os dois devido ao estilo "reclamão". "Às vezes, lá no Sul, eles dizem assim: 'o Abel é parecido com o Felipão, reclama disso, daquilo", contou o ex-treinador do Verdão. "Você acha que eu reclamo?", indagou Abel, rindo. "Não. Eles é que reclamam", completou, em sequência, Felipão.

Um dos principais personagens da história do Palmeiras, Felipão soma três passagens como técnico da equipe (1997 a 2000, 2o10 a 2012, e 2018 a 2019). Segundo treinador com mais jogos pelo Verdão, Scolari comandou o clube na conquista de seis títulos: Copa do Brasil (1998 e 2012), Copa Mercosul (1998), Torneio Rio-São Paulo (2000), Libertadores (1999) e Campeonato Brasileiro (2018).

Abel, por sua vez, está no Palmeiras desde outubro de 2020. O português já levantou dez taças no Verdão: Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Libertadores (2020 e 2021), Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). Atualmente, Abel comanda o clube na busca pelo tricampeonato brasileiro.