Com mais quatro medalhas, Brasil se sagra vice-campeão geral no Sul-Americano de Saltos e Nado

O Brasil é vice-campeão geral do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, disputado em Cali, na Colômbia. As modalidades chegaram ao fim nesta sexta-feira, na piscina Hernando Botero O'Bryne. A Colômbia garantiu o título geral.

Com uma equipe bastante renovada e com muitos estreantes em Sul-Americanos, os Saltos Ornamentais do Brasil encerraram a competição com 283 pontos somados em quatro dias de disputas. Desse modo, foram dez medalhas conquistadas: duas medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze.

"Nossa seleção teve um bom desempenho, ainda mais se considerarmos que a equipe que veio à Colômbia é composta por muitos jovens: sete dos oito saltadores têm até 22 anos. Eles precisam de rodagem internacional, e o início do ciclo olímpico é o melhor momento de testá-los. Todos voltam para casa com medalha e cientes do que precisa ser feito para evoluírem ainda mais", afirmou Hugo Parisi, chefe de equipe do Saltos Ornamentais.

No Nado Artístico, o Brasil também terminou na segunda colocação, com 155 pontos conquistados na classificação geral. A seleção brasileira encerra sua participação com dez medalhas: quatro de prata e seis de bronze. Destaque para Marina Postal e Eduarda Lima, atletas ainda da categoria júnior, que foram medalhistas na prova de dueto. Marina, inclusive, foi vice-campeã da rotina livre do solo. O título geral também foi para a Colômbia.

"Estamos muito satisfeitos com nossa participação no campeonato, onde conquistamos segundo lugar geral. A dedicação da equipe foi notável, refletindo o esforço de cada atleta. As atletas mais antigas ofereceram um apoio fundamental, orientando e inspirando as mais novas da equipe senior. Além disso, foi uma grande oportunidade ter o dueto júnior competindo ao nosso lado, trazendo uma energia importante ao evento. Este resultado marca um passo importante em nosso caminho para traçar novos objetivos e fortalece nosso compromisso com o próximo ciclo olímpico", pontuou Juliana Dias, chefe de equipe do Nado Artístico.

O Brasil encerra a primeira semana de Sul-Americano com 20 medalhas garantidas: duas de ouro, nove de prata e nove de bronze. Agora, Campeonato Sul-Americano tem uma pausa de dois dias e retorna na próxima segunda-feira com as provas de Natação. As partidas de Polo Aquático e as provas de Águas Abertas também serão na próxima semana.

Veja o calendário para os próximos dias do Sul-Americano:

Natação



Piscina Hernando Botero O'Bryne



Competição: 30 de setembro a 3 de outubro

Polo Aquático



Piscina Alberto Galindo (fase de grupos)



Piscina Hernando Botero O'Bryne (semifinais e final)



Competição: 2 a 7 de outubro

Águas Abertas



Darién, Lago Calima (90km de Cali)



Competição: 5 a 7 de outubro