Canobbio vê primeiro gol sofrido pelo Athletico-PR como determinante em eliminação na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira, um clube brasileiro deu adeus à Copa Sul-Americana nas quartas de final. O Athletico-PR não aguentou a pressão do Racing na Argentina, foi goleado por 4 a 1 e acabou eliminado do torneio continental. O Furacão tinha vencido a ida por 1 a 0, mas não soube administrar a vantagem.

O Athletico-PR sofreu o primeiro gol da noite no estádio argentino logo aos 18 segundos de partida. Atacante do time paranense, Canobbio lamentou a eliminação e afirmou que todo o planejamento da equipe precisou mudar a partir daí, o que dificultou a vida dos jogadores em campo.

"Foi um gol que conversamos durante a semana no vestiário que não poderíamos tomar, mas acabamos não conseguindo completar esse objetivo, e aí fizeram o primeiro gol. Depois disso, tudo que tínhamos planejado, tudo que tínhamos trabalhado teve que mudar. Tivemos que fazer outro tipo de partida, e não deu", disse o uruguaio ao canal oficial da Conmebol.

"Não conseguimos manter a vantagem que fizemos lá no Brasil. Mas bem, agora é levantar a cabeça, porque tudo segue. Temos o Brasileirão, temos mais 13 partidas. Temos que manter a humildade para o restante da temporada", concluiu o centroavante.

O Athletico-PR, como dito por Canobbio, volta seu foco para a disputa do Campeonato Brasileiro. No torneio nacional, o Furacão se encontra em situação um tanto delicada: ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos - apenas três acima do Corinthians, que abre o Z4.

Para tentar melhorar sua situação na tabela, o Athletico-PR volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Flamengo fora de casa. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada da competição nacional.